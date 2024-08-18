不只打高爾夫！SJ利特與温昇豪、江宏傑開店　9月來台下廚時間曝

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▲温昇豪（左）與江宏傑（右）兩人不太會使用應援手燈，還被粉絲現場教學。（圖／IG james19782222）

韓國2代天團Super Junior日前來台攻蛋、連唱3天，今（18）日晚間迎來最後一場演出，成員們還特別邀請了2名特別嘉賓温昇豪、江宏傑出場，讓現場粉絲瘋狂尖叫，原來這次成員們除了來台灣打高爾夫、接代言以外，還特別做了文化外交。利特甚至當場曝光温昇豪和江宏傑要合夥開餐廳的計畫，更宣布自己9月份還會再來台灣並親自下廚，讓粉絲非常興奮！由於利特在日前就和粉絲預告自己有新計畫，如今在台上公開，表示自己有兩名朋友在觀眾席，讓其他成員笑虧：「你不是沒朋友嗎？」讓利特傻眼，故意賣關子表示：「我現在有朋友了，我有新的項目。」接著便表示兩名朋友正是知名演員温昇豪，以及台灣桌球國手江宏傑。不只如此，利特還宣布自己將在9月份再度回來台灣，幾乎把台灣當成「自家灶咖」，「温昇豪和江宏傑即將在台北開餐廳，聽說和客家電視台一起，我會親自來這裡，為大家做料理，9月22日到24日，我會為大家做客家料理，細妹按靚！」不過温昇豪和江宏傑兩人顯然沒有應援經驗，完全不知道手上的應援燈該如何使用，當全場已經舉起色卡排字時，他們還在手忙腳亂，所幸一旁經驗老道的粉絲現場教學，才讓兩人不再慌張，和粉絲們一同應援。