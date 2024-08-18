SJ東海向粉絲求婚！提5願望「我們結為夫妻了」全場暴動

韓國人氣男團SUPER JUNIOR（SJ）成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢全員繼1月來台開粉絲派對後，相隔7個月，於16日再來台舉辦《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI》演唱會，連續3天吸引2萬5千多人到場，今（18）日是演唱會最後一天，東海當場向台灣E.L.F.（粉絲名）告白，最後無預警說「我們成為夫妻了」讓全場尖叫聲不斷。
突然向粉絲「求婚」 東海中文表愛意
東海在最後一天準備了感謝信，用中文的方式向E.L.F.告白，開頭就表示自己有5個心願，首先是希望大家跟他約定，不會離開他身邊，再來是「每天說愛我」，第三個是希望粉絲一直喜歡他積極練成的肌肉身材，最後兩個是，每天睡醒就要出現在他眼前，以及包容他，和他一起成長，最後一句，「答應了我們就成為夫妻了。」讓所有歌迷驚呆，突如其來的「求婚」讓粉絲嗨翻。
最後圭賢也不遑多讓，和粉絲約定好下次會再見面，銀赫也對粉絲喊「老婆」，更開玩笑要粉絲到他家作客，因為他的貓咪會後空翻。
把台灣當「灶咖」 SJ開唱誠意滿滿
事實上，新冠肺炎疫情於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦12場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海和銀赫確定11月還要來台開唱，幫SJ再添一筆來台次數，創下13趟「走台灣廚房」的紀錄。
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東海在最後一天準備了感謝信，用中文的方式向E.L.F.告白，開頭就表示自己有5個心願，首先是希望大家跟他約定，不會離開他身邊，再來是「每天說愛我」，第三個是希望粉絲一直喜歡他積極練成的肌肉身材，最後兩個是，每天睡醒就要出現在他眼前，以及包容他，和他一起成長，最後一句，「答應了我們就成為夫妻了。」讓所有歌迷驚呆，突如其來的「求婚」讓粉絲嗨翻。
最後圭賢也不遑多讓，和粉絲約定好下次會再見面，銀赫也對粉絲喊「老婆」，更開玩笑要粉絲到他家作客，因為他的貓咪會後空翻。
把台灣當「灶咖」 SJ開唱誠意滿滿
事實上，新冠肺炎疫情於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦12場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海和銀赫確定11月還要來台開唱，幫SJ再添一筆來台次數，創下13趟「走台灣廚房」的紀錄。