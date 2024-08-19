民主黨全代會大咖雲集！美選白熱化　獨立參選人被質疑已沒戲唱

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▲民主黨的美國現任總統拜登、前總統歐巴馬，預計都會在這次全代會現身並聲援賀錦麗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

▲2024美國總統大選獨立參選人-小羅勃甘迺迪。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨本週一將在芝加哥舉行全國代表大會（DNC），超過數千名民主黨黨員代表將齊聚一堂，替現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）參選背書，外媒《國會山報》整理出為期4天的全代會，將有哪些「大咖」出席並發言，包括現任總統拜登、幾位前任總統和前任第一夫人等等。一、拜登總統（Joe Biden）報導指出，他將於開幕式露臉，開場白預計將重點關注執政成就，包括經濟、讓國家在新冠大流行後恢復活力、在國際社會捍衛民主。二、美國第一夫人吉爾（Jill Biden）：預計將於當地時間週一晚上發表談話，重點介紹拜登-賀錦麗政府的成功。三、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）四、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）五、美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）：據悉她將在演說中，談到公民參與和投票的重要性。雖然還不清楚她具體會在哪一天發表講話，但有美媒聲稱會跟丈夫歐巴馬一樣，在當地時間週二進行。六、芝加哥民主黨籍市長約翰遜（Brandon Johnson）七、伊利諾州民主黨籍州長普利茨克（JB Pritzker）八、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer ）、眾議院少數黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）攜帶甘迺迪家族政治光輝的獨立參選人-小羅勃特‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），在本次大選中是另一重要存在，不過隨著選戰越來越白熱化，有民主黨人聲稱，小羅勃特甘迺迪最近的舉動已顯露出絕望的跡象。《國會山莊報》引述知情人士報導，小羅勃特甘迺迪試圖與副總統賀錦麗會面，討論未來在新政府中的角色，似乎已經在制定政治替代方案，希望加入任何贏得白宮競選者的行列：「他知道他無法獲勝或成為攪局者，因此他拼命想在要來的新一屆政府尋求一席之地，並吸引哈里斯和川普的競選團隊。」更有分析直言，小羅勃特甘迺迪「從來都不是一個真正的競爭者」，而且隨著川普暗殺事件、拜登退出競選、賀錦麗民調上升等一連串事件，幾乎任何人都不會想到他，小羅勃特甘迺迪的競選之路已變得越來越困難、糟糕。