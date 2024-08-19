雲雀颱風生成「最新路徑」曝！吳德榮：西南風過台灣　雷雨炸3天

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▲根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱雲雀接下來將偏北、向朝鮮半島前進，對台灣無影響。（圖／取自中央氣象署）

今年第9號颱風「雲雀」今（19）日凌晨正式生成，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，路徑潛勢預測圖可見，輕颱雲雀將偏北前進，對台灣無影響。不過，由於西南季風通過台灣，各地仍有局部大雷雨發生的機率，直到週三開始才逐漸好轉，降雨範圍侷限在山區。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，雲雀颱風今日清晨2時在台灣東方海面生成，為即將解消的大低壓環流在2週內所生成的最後一個颱風。根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱雲雀接下來將偏北、向朝鮮半島前進，對台灣無影響。今晨中南部地區零星降雨，截至5時03分，各地區平地最低氣溫約在23至25度左右，今日各地氣溫為北部25至35度，中部24至34度，南部24至34度，東部23至36度。而最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天大低壓環流隨著台灣東方海面北上的輕颱雲雀，而逐漸解消；但西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣。至於未來天氣，最新模式模擬顯示，週三至下週日因太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，需防曬、防中暑，週三近山區午後仍有局部短暫雷陣雨，部分平地受影響；週四、五午後局部短暫雷陣雨，但侷限在山區；週六、下週日的午後局部雷陣雨、範圍稍擴大，仍以山區為主，少部分平地受影響。