焦恩俊當年再婚！女兒火大問「不能告訴我嗎」　不准繼母再生小孩

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▲▼焦曼婷樂見有人照顧爸爸下半輩子，同意焦恩俊再婚，但開出條件，要求不能生小孩。（圖／單身行不行YouTube）

▲焦恩俊和焦曼婷（右）父女情深，兩人相處起來像朋友，常常互虧彼此。（圖／焦曼婷臉書）

資深小生、「大俠」焦恩俊演過《七俠五義》、《小李飛刀》、《寶蓮燈》等古裝連續劇，90年代紅遍兩岸三地，他和第一任老婆黃宛林生下兩名女兒，也在演藝圈耕耘的大女兒焦曼婷，近日透露當年被爸爸瞞著再婚的消息，憤怒打電話質問焦恩俊，並要求：「你不可以再生小孩，我不想把我擁有的父愛分給其他孩子。」焦曼婷在節目《單身行不行》分享，10年前她從新聞上得知爸爸梅開二度，無法理解身為女兒沒有第一時間被告知，氣到打電話問焦恩俊「你不能告訴我嗎」，對方說：「我開不了口，不知道怎麼告訴妳。」焦曼婷冷靜後跟爸爸表示：「你要再婚OK，但是要答應我一個條件，無論你要再婚幾次，你不可以再生小孩，我不想把我擁有的父愛分給其他孩子。」不過如今焦曼婷回想當時的言論，認為自己「其實有點自私」，但解釋那是年紀小的她，當下唯一覺得能對焦恩俊清楚表達自己很愛對方、不想把他分享給別人的想法，因為妹妹不能接受爸爸再婚，後來焦曼婷獨自一人出席焦恩俊的婚禮。對於要不要出席焦恩俊的婚宴，焦曼婷不斷問自己：「想不想看爸爸幸福的樣子？」而她內心的答案很肯定，所以最終依然現身婚禮，親自給爸爸祝福。焦恩俊2014年和老牌演員石英的女兒林千鈺再婚，不過兩人已經在2020結束婚姻。