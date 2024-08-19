丟丟妹自爆男友「愛約砲又花心」！遭虧眼瞎認了：愛馴服壞男人

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▲「直播天后」李明珊（丟丟妹）靠著霸氣直率的叫賣風格走紅。（圖／丟丟妹提供）

▲丟丟妹坦承自己一開始沒有很喜歡Tommy，覺得對方想法很奇特。（圖／翻攝自樓頂揪樓下Facebook）

「直播天后」李明珊（丟丟妹）靠著霸氣直率的叫賣風格走紅，她2023年離婚後，將直播品牌交給前夫王心正，今年（2024）初認愛大6歲髮型師男友Tommy，日前她和男友一起直播，也罕見回答戀愛問題，透露男方並不是自己的菜，「花心又愛約砲。」很多人都覺得她眼瞎，卻也表示自己喜歡馴服壞男人。丟丟妹在直播中表示，很多網友不解她怎麼會跟Tommy交往，她也自嘲：「你們都覺得我眼瞎對不對？（男友）就只會講幹話，講話又沒重點，然後又愛約砲又花心，你們是不是很好奇？」她坦承自己一開始沒有很喜歡Tommy，覺得對方想法很奇特，明明很笨還自以為很聰明：「會覺得說，他這樣屁屁的。」然而丟丟妹越和Tommy相處，越被他對待生活的態度吸引：「不管他遇到很怪的事還是什麼，他都很正面地去面對。」她笑稱自己是雙子座「偏變態」，覺得另一半太乖很無聊，「我覺得最大的成就感，就是馴服吧，他真的就是變很乖。」強調Tommy現在被她收服，已經不是當初的花花公子。Tommy在一旁下總結，不忘幽默加入諧音梗：「總而言之，好男人（好難忍）。」讓丟丟妹笑到不行，兩人互動十分自然，畫面曝光後，不少網友都獻上祝福，認為Tommy讓丟丟妹快樂才是交往的主因。事實上，兩人剛開始交往，Tommy就曾坦言自己的情史，表示：「砲友多到滿出來。」當時丟丟妹還嫌棄地問：「是閉著眼睛選嗎？」指Tommy太不挑。