中菲南海爭議再起　雙方海警船仁愛暗沙對峙

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路透社報導，中國海警局今天(19日)發表聲明指出，菲律賓船隻無視中方的反覆警告，以「不專業和危險」的方式「蓄意碰撞」中國船隻 。中國海警局在其中一則聲明中說，菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard)船隻在被阻止進入仙賓暗沙(Sabina Shoal)海域後，隨後進入位於南沙群島(Spratly Island)的仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)。中國海警局發言人甘羽說，「我們敦促菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔」。甘羽表示，菲方「違反中菲雙方關於仁愛礁非法坐灘船隻生活物資補給臨時性安排」。他指的是菲律賓對仁愛暗沙擱淺船艦的補給任務。菲律賓海岸防衛隊發言人並未立即回覆置評要求。中國和菲律賓在經過多次爭執後，在7月針對仁愛暗沙擱淺海軍船艦的物資運補任務，達成「臨時性安排」協議。中方因為阻止菲律賓向25年前蓄意擱淺的登陸艦馬德雷山號(BRP Sierra Madre)進行補給，遭到西方國家的嚴厲批評。北京聲稱擁有大多數的南海主權，包括這兩處暗沙在內。位於荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)2016年裁定，中國對南海大片海域的歷史權利主張並無法律依據，但北京當局無視這項裁定，持續在南海擴張勢力。更多中央廣播電臺新聞