虎航開賣高雄-岡山航線！每週3班直飛「桃太郎故鄉」　

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣虎航自2016年7月開航桃園-岡山航線，從初期的每週3班逐步增為天天飛，也是台灣唯一直飛日本岡山的航空公司，看好日本岡山及鄰近地區的豐富旅遊魅力，虎航今（19）日宣布，將於2024年冬季班表新開高雄-岡山航線，為南台灣的旅客也串起最便利的空中橋樑。高雄因有地名為岡山與日本的岡山，雖然相距千里，卻因同名而展現出一種特殊的連結。高雄的岡山區以軍事歷史和美食特產聞名，而日本的岡山縣則因桃太郎的故鄉與晴天之國而為人所熟知。藉由新航線的啟航，將開啟一段連結兩地的探索之旅，讓旅客在感受不同風貌的同時，也能體驗到這種微妙而有趣的巧合。虎航說明，高雄-岡山航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT262，每週一、五的中午12:50及每週三的上午10:55自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT263，每週二的下午17:30及每週四、日的下午15:25自岡山桃太郎機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2024年8月20日上午10:00起至2024年8月21日晚間23:59推出單程未稅NT$1699起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年10月27日起至2025年3月29日止。此外，桃園出發的岡山航班也將從冬季班表開始，從每週7班增為每週9班，滿足市場的暢旺需求。台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，待高雄-岡山航線開航後，台灣虎航將營運27航點、39條航線，提供民眾最豐富多元的選擇。