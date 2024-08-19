職場十大鬼故事！83%勞工「下班收老闆訊息」　公司培訓竟收費

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▲匿名面試心得分享平台《面試趣》公布 2024 年「職場踩線行為調查」。（圖／《面試趣》提供）

職場比鬼月更可怕！匿名面試心得分享平台《面試趣》公布 2024 年「職場踩線行為調查」，發現逾8成勞工曾在下班時間收到老闆訊息。徵才廣告不實、無加班費、面議薪資未達標等問題也層出不窮，成為職場勞工的夢魘。根據《面試趣》調查，高達 83% 勞工遇過「下班時間收到老闆訊息」，是最常見的職場踩線行為。雖然《勞動基準法》未對此有明確規範，但《面試趣》指出，若員工在下班時間執行了交辦任務，雇主就應該給付加班費。亞軍是「徵才廣告與實際工作內容不符」，有 68% 勞工曾經遭遇，許多求職者入職後發現工作與當初說好的不同，決定立刻離職；季軍則是「無加班費只有補休」，有 66% 勞工遇過。《面試趣》提醒，以補休代替加班費需經「勞資雙方」同意，未休完的補休應換成加班費，年底結算薪資時要特別留意。第四名之後的職場踩線行為，依序為「薪資面議但未達四萬」（63%）、「面試要求提供無關工作之個資」（56%）、「公司要求自費購買工具或制服」和「因犯錯被扣薪」（32%）、「試用期薪資低於基本工資」（26%）、「勞資雙方確認錄取後反悔不錄用」（20%）、「公司向員工收取培訓費用」（13%）。《面試趣》表示，這些行為多數違法，反映出台灣雇主的法遵意識有待加強。建議求職者養成「停看聽」的好習慣，應徵前上網搜尋公司評價、員工心得，節省寶貴時間，找出善待勞工的優良雇主。