反擊你的攻擊！賀錦麗與川普隔空交火　暗諷「懦夫」只靠打壓對手

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美國總統大選即將在11月登場，不過自美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗宣布參選後，近來與對手美國前總統、共和黨提名人川普時常隔空交火。在川普公開進行人身攻擊，砲轟賀錦麗「瘋子」、「比拜登更容易被打敗」之後，賀錦麗近日暗酸川普是「懦夫」，抨擊其政治風格是打壓競爭對手。根據《路透社》報導，賀錦麗在宣布參選後，積極在各個搖擺州進行造勢活動，在18日時，她也攜手搭檔華茲前進賓州造勢。在活動中，賀錦麗提到，在過去幾年來美國政壇出現了扭曲的現象，衡量一個領導人的力量是以基於打倒了誰。賀錦麗強調，「事實上衡量領導者實力的真正標準是『你提拔了誰』，任何想要打倒別人的人都是懦夫。」在發言中，賀錦麗並未直接點名川普。川普在17日的一場造勢活動上，批評賀錦麗是「激進份子」和「瘋子」，更開嗆「我認為賀錦麗比拜登更容易被打敗」。民調顯示，賀錦麗為競選活動帶來了新的活力，並全美國以及各個搖擺州的民調表現上亮眼，不斷縮小與川普之間的差距，包括民主黨的關鍵票倉。民主黨即將在19日至22日於芝加哥舉行全國代表大會，屆時賀錦麗與副手華茲將正式確認為正副總統候選人，而賀錦麗預計22日發表的演說也成為眾所矚目的焦點。此外，民主黨全代會可說是眾星雲集，預計找來印度裔美國女星敏迪卡靈（Mindy Kaling）、以電視劇「醜聞」（Scandal）為人熟知的女演員凱莉華盛頓（Kerry Washington）來擔任主持人，還有多名好萊塢明星將到場參加並上台發言，有消息人士透露，碧昂絲與泰勒絲很有可能也會出席。