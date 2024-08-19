房市多頭要終結了？李同榮8字預測第4季：「多空交戰、以盤代跌」

我是廣告 請繼續往下閱讀

房市終於要反轉了嗎？時序即將步入2024年Q4，但這波房市多頭仍未見停歇，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮表示，「這波多頭是否終止，今年Q4將是關鍵，觀察國內『經濟、市況、政策』三大面向，多頭結束的機率相當高。」李同榮表示，這波多頭是國內第六次的房市景氣循環，但「經濟、市況、政策」三大面向各藏隱憂，所以在今年進入「以盤代跌」，終止這波多頭市場機會相當高。國內GDP明顯趨緩；股市已過2萬4高峰，Q4須防範股災影響房市；台灣不缺資金，但僅依賴AI、半導體表現，傳產乏力，市場態度一旦改變，資金恐淪超額儲蓄體系；全球降息聲浪來襲，然降息也伴隨經濟趨緩隱憂，但台灣 CPI逆勢增長與股市房市過熱，且依照央行習性，Q4恐頂多降息半碼。供需存在3成以上假性需求，目前開發商多以低總小宅、抗通膨話題抵擋劣勢，房價下修幅度則不至於太大，估將呈現僵持盤整格局；2023年Q1、2024年Q1建案開工率、核發量呈現下滑，而使照攀升，態勢若不變顯示建方已放緩推案腳步，若Q3開工率、核發量攀升，則顯示建方將持續進攻。2021~2022年政府頻祭打炒政策，然而適得其反、出現閉鎖效應，導致市場呈現價漲量縮的背離現象，然而，2023年8月祭出的新青安政策，催化買氣，導致市場過熱風險攀升，甚至出現搶貸風暴，導致放寬或緊縮銀貸陷兩難階段，短期內仍未見降溫跡象。另外，目前國際情勢緊張，中美對峙、烏俄戰爭持續、以伊關係升溫、美國總統大選等，都是全球經濟，包過「貿易、股市、房市」不利因素；而新政府與中共關係未見改善，且越趨緊張，對台灣各方面發展皆有一定程度影響。最後，李同榮說，綜觀目前台灣面臨的各項情況，估計Q4將進入多空交戰的時刻，由於房市的僵固性，估計「以盤代跌」終止第六循環機率增高，當然這也是最理想的狀態，慢速降溫對台灣房市乃至經濟發展，尚不會有明顯傷害。