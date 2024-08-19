SJ把台灣當灶咖！網紅台北街頭捕獲野生藝聲　利特直播吃這家披薩

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▲前幾日才去小巨蛋欣賞SJ演唱會的「上班不要看」成員麻希直接激動到跳起來，相當意外能偶遇藝聲。（圖／上班不要看、麻希IG）

▲直接融入台灣的利特（左圖）在飯店裡狂嗑台灣美食，始源（右圖）則是出沒大安森林公園夜跑。（圖／微博、始源 X）

韓國長紅男團Super Junior（簡稱：SJ）日前來到台北小巨蛋連唱三天，成員們也出沒在台北街頭，惹粉絲爭相打卡朝聖。YouTube團體「上班不要看」也前去踩點擺拍，沒想到一回頭竟發現SJ成員藝聲竟然就在身後觀看他們。最讓粉絲吃驚的是，不僅藝聲，始源也出沒在大安森林公園，利特還大啖台灣美食，親民模樣讓粉絲忍不住大笑表示，SJ乾脆直接住台灣好了。近百萬訂閱的YouTube團體「上班不要看」麻希、Amy、大黑、諾基、阿利等人，近日發現Super Junior成員藝聲在社群平台中PO出的照片背景，竟是離台北華山公園，於是跟隨著藝聲的腳步前往同款地點拍照打卡。正當「上班不要看」一行人興高采烈的擺同款POSE拍照時，沒想到一回頭發現藝聲本尊就在後面，嚇得團員們直呼：「無心插柳成羞恥Play！」不過顧及藝聲的隱私問題，「上班不要看」並未將鏡頭轉向他，也沒有上去搭話。其中，身為SJ粉絲的成員麻希事後直接激動到跳起來，沒想到自己前兩天才在小巨蛋見到的偶像就又在華山公園偶遇。Super Junior來台後常常被粉絲捕捉到出沒台北街頭的身影，隊長利特在16號的演唱會結束後還在下榻的飯店點了牛肉麵、蝦仁炒飯等台灣美食，甚至還狂嗑必勝客的「超濃五重起司」披薩，大讚必勝客是自己在海外吃過的披薩中最美味的，超台模樣笑翻粉絲。來台頻率高到直接被粉絲笑稱「台灣男團」的Super Junior，除了大啖美食外，藝聲還時不時地前往華山公園散步，熱愛健身的始源直接跑到大安森林公園夜跑，東海也去健身房運動，直接融入台灣。台灣粉絲們也爆笑回覆Super Junior以後直接來台灣養老。