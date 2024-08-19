美國民主黨大會將揭幕！時逢多事之秋　保安嚴防孤狼式攻擊

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民主黨全代會登場前，反對以哈衝突、加薩戰爭的示威者，已經開始反戰抗議行動。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨全國黨代表大會（DNC），當地時間19日開始，一連4天將在芝加哥登場，事前當地已實施街道管制，市中心部分地區處於封鎖狀態。綜合《CBS》等美媒報導，拜登夫婦、克林頓夫婦、歐巴馬夫婦、副總統賀錦麗和她的競選搭檔華茲，大會期間都將住在市中心的酒店，成為所謂的安全熱點區域。對於剛好住在那一區的人們來說，這些安全措施是他們所見過的最嚴格的，居民坦尼斯伍德（Michael Tenniswood）形容：「這太瘋狂了。很多重要人物都會在這裡，我們很高興他們會安全。但是，這確實有像一個警察國家的感覺，有點瘋狂。」報導提到，今年正好遇到以哈衝突，預計會有大批不滿拜登政府的示威者，聚集在會場外舉行大規模反戰示威，雖說安全部門已做好準備，但除了潛在的暴力示威，還要預防孤狼式攻擊。由於共和黨總統候選人川普（Donald Trump）上個月才在賓州造勢現場遇刺，雖然尚無證據表明，該次槍擊事件是出於政治動機，但聯邦與州政府的情報評估報告都指出，民主黨大會可能出現「報復性的暴力行為」，最大的威脅之一，就是「單獨犯罪者」為了抒發自身的反政府思想、政治不滿情緒，而做出傷害他人的舉動。伊利諾州州長普利茨克（JB Pritzker），也確認了該州的國民警衛隊（National Guard）成員，將在民主黨全代會期間保持待命狀態，希望他們不會有任何派上用場的機會，也強調真正的安保工作仍要靠更多身穿制服、接受過專業警察培訓的執法人員。