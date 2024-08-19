美媒CBS最新美國大選「7大搖擺州」民調！川普與賀錦麗全面打平

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美國總統大選倒數不到80天，民主黨自換成副總統賀錦麗出馬競選後士氣大振，一路猛趕共和黨總統參選人、前總統川普，在美媒最新釋出的全國性調查以及搖擺州追蹤民調中，賀錦麗在7大關鍵搖擺州幾乎與川普全面打成平手，選情十分膠著。根據美國哥倫比亞廣播公司新聞網╱輿觀（CBS News/YouGov）所發布的最新聯合民調，該份調查是在8月14日至16日進行，針對全美3,258名註冊選民進行調查，抽樣誤差範圍在正負2.1%，賀錦麗在全國支持度部分，以51%領先川普的48%，在搖擺州部分，更是與川普打成50%比50%平手。在性別部分，川普受到男性支持者歡迎，獲得54%男性的支持，賀錦麗僅拿下45%；然而，女性則較力挺賀錦麗，約有56%女性支持，川普僅獲44%的女性支持度。調查中也問及賀錦麗和川普上任後，對於食品和貨物價格的漲跌預期，有48%的民眾認為若賀錦麗當選，物價將持續上漲，僅有22%的人認為會下跌；然而，有42%的民眾認為，若川普當選，物價有機會下滑。而在備受關注的7大搖擺州關鍵戰場部分，根據哥倫比亞廣播公司的追蹤民調，截止至8月16日，在賓州，賀錦麗與川普打成50%平手、威斯康辛州也以49%戰成平手；在密西根州，賀錦麗以49%領先川普的48%；賀錦麗在內華達州也以50%領先川普的48%；然而，在喬治亞州、亞利桑那州、北卡羅萊納州、川普皆保持1%和2%的領先。