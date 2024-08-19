急了？賀錦麗扭轉搖擺州選情　川普仍嗆：她比拜登更容易打敗

美媒CBS最新美國大選「7大搖擺州」民調！川普與賀錦麗全面打平

國際中心顏得智／綜合報導

▲2024美國總統大選確定共和黨前總統拜登面對民主黨的現任副總統賀錦麗，賀錦麗在最新搖擺州民調與川普全面打平。（合成圖／美聯社／達志影像）
▲2024美國總統大選確定共和黨前總統拜登面對民主黨的現任副總統賀錦麗，賀錦麗在最新搖擺州民調與川普全面打平。（合成圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選倒數不到80天，民主黨自換成副總統賀錦麗出馬競選後士氣大振，一路猛趕共和黨總統參選人、前總統川普，在美媒最新釋出的全國性調查以及搖擺州追蹤民調中，賀錦麗在7大關鍵搖擺州幾乎與川普全面打成平手，選情十分膠著。

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根據美國哥倫比亞廣播公司新聞網╱輿觀（CBS News/YouGov）所發布的最新聯合民調，該份調查是在8月14日至16日進行，針對全美3,258名註冊選民進行調查，抽樣誤差範圍在正負2.1%，賀錦麗在全國支持度部分，以51%領先川普的48%，在搖擺州部分，更是與川普打成50%比50%平手。

在性別部分，川普受到男性支持者歡迎，獲得54%男性的支持，賀錦麗僅拿下45%；然而，女性則較力挺賀錦麗，約有56%女性支持，川普僅獲44%的女性支持度。

調查中也問及賀錦麗和川普上任後，對於食品和貨物價格的漲跌預期，有48%的民眾認為若賀錦麗當選，物價將持續上漲，僅有22%的人認為會下跌；然而，有42%的民眾認為，若川普當選，物價有機會下滑。

而在備受關注的7大搖擺州關鍵戰場部分，根據哥倫比亞廣播公司的追蹤民調，截止至8月16日，在賓州，賀錦麗與川普打成50%平手、威斯康辛州也以49%戰成平手；在密西根州，賀錦麗以49%領先川普的48%；賀錦麗在內華達州也以50%領先川普的48%；然而，在喬治亞州、亞利桑那州、北卡羅萊納州、川普皆保持1%和2%的領先。

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