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雲雀颱風一路向北登陸韓國！台灣吹西南風　一圖看「3階段降雨」

記者張志浩／綜合報導

▲今天凌晨生成的「雲雀颱風」可能登陸韓國，台灣則是受西南風影響，明顯降雨持續到明天。（圖／記者陳明安攝）
▲今天凌晨生成的「雲雀颱風」可能登陸韓國，台灣則是受西南風影響，明顯降雨持續到明天。（圖／記者陳明安攝）
低壓帶影響加上「西南風」增強，台灣天氣今明兩天（8/19、8/20）極度不穩定，尤其中南部地區要留意可能會有豪雨出現，今天凌晨生成的「雲雀颱風」（Jongdari，北韓提供，原意為動物名）雖然在台灣東側，距離不遠，但路徑將一路向北，最快明天就會登陸韓國，提醒民眾近日有出國行程務必特別留意颱風最新動態。

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氣象署預報員趙紘表示，西南風明顯增強，不斷帶來雲系，太平洋高壓目前慢慢由東往西沿伸，因此水氣也從東向西移動到台灣附近，今天晚上到明天清晨，西南風會達到巔峰強度，南台灣處於迎風面，和西南風正面對決，將會出現豪雨等級的降雨，往上的中部地區也有大雨發生，北部、東半部則是多雲，會有午後雷陣雨的情況。

▲雲雀颱風導致西南風增強影響，今明兩天中南部地區雨勢相當明顯。（圖／中央氣象署）
▲西南風增強影響，今明兩天中南部地區雨勢相當明顯，週三後全台天氣才會趨於穩定。（圖／中央氣象署）
趙紘提醒，適逢「年度大潮」期間，在中南部雨勢明顯的情況下，低窪地區要小心淹水、海水倒灌的情形，各地山區及大台北則要小心大雨突襲。明天早上起，西南風稍微減弱，中南部雨勢略為趨緩，但仍有瞬間較大的雨勢，週三（8/21）起，全台恢復多雲到晴的天氣，午後雷陣雨集中在山區。

總體來說，未來一整週的降雨趨勢大致分成為階段，今晚到明天清晨，「南台灣局部性豪雨、中部局部性大雨、北部午後雷陣雨」；明天白天，「南台灣將與略微趨緩，北台灣午後有大雨」；週三至週日，「全台降雨趨緩，午後雷陣雨集中在山區，天氣較為穩定。」

「雲雀颱風」今天凌晨2時生成，距離台灣約450公里，趙紘指出，太平洋高壓將引導雲雀颱風往北的路徑移動，不過由於垂直風切較強，雲雀颱風沒有太多增強空間，未來24小時，路徑還有往東或往西偏移的可能，但對台灣都沒有影響，有機會登陸韓國，民眾請多注意颱風動態與航班資訊。

▲「雲雀颱風」路徑將往北移動，最快明天就會登陸韓國，出遊民眾務必特別小心。（圖／中央氣象署）
▲「雲雀颱風」路徑將往北移動，最快明天就會登陸韓國，出遊民眾務必特別小心。（圖／中央氣象署）

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