味全龍緯來復古日李四川副市長開球！力邀全民2025世壯運挑一場

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▲金曲原民歌王葛西瓦也首度於球場獻唱世壯運主題曲《敬夢想Non Stop》，渾厚嗓音穿透全場讓全場熱血沸騰（味全龍提供）

味全龍「緯來復古日」主題日18日(日)開球嘉賓邀請到臺北市副市長李四川前來天母棒球場開球，帶領2025雙北世界壯年運動會吉祥物壯寶、臺北市政府吉祥物熊讚分別擔任開球投手、打者與主審共同開出精采好球，李四川副市長開球前致詞時燦笑說到「今天很高興陪了我們熊讚和我們壯寶來參加今天的復古日」，「27年前這個球場就是我來主持開工，歷經27年今天又參加復古日，真的是復古」。，場外市府特別設攤宣傳2025雙北世壯運並贈送世壯運限量小禮，期間壯寶也驚喜現身攤位，受到大小朋友的喜愛，吸引不少民眾參與活動。世壯運主題曲《敬夢想Non Stop》由金曲原民歌王葛西瓦主唱，並參與共同填詞作曲，以中文貫穿融合英文與排灣族語，輕快動感旋律搭配熱血歌詞完全表達世壯運的鬥志與夢想。