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王陽明拒比愛心反嗆：不比「娘砲」動作　歧視用詞被罵爆好感狂跌

記者史平旭／綜合報導

▲演員王陽明近日為宣傳新片《角頭－大橋頭》走訪北中南展開電影首映會，沒想到在與粉絲互動的過程中拒絕了與一名粉絲一起比愛心並表示比愛心是「娘砲」動作，歧視用詞惹影迷超火大。（圖／sunnyboyyy IG）
▲演員王陽明近日為宣傳新片《角頭－大橋頭》走訪北中南展開電影首映會，沒想到在與粉絲互動的過程中拒絕了與一名粉絲一起比愛心並表示比愛心是「娘砲」動作，歧視用詞惹影迷超火大。（圖／sunnyboyyy IG）
演員王陽明早年出演電視劇《我可能不會愛你》與電影《角頭》走紅，近日為宣傳新片《角頭－大橋頭》走訪北中南展開電影首映會，沒想到在和粉絲互動的過程中拒絕了與粉絲一起比愛心的動作，該粉絲在社交平台上PO出片段後，王陽明回覆並不是故意無視該粉絲，而是不想比「娘砲」動作。此言一出不僅引起論壇熱議，粉絲也忍不住炎上，大罵王陽明到底有沒有接受過性平教育。今（19）日稍早王陽明又上Threads回嗆：「不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼，對，你們都超Man！」

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▲事後王陽明回覆並不是故意無視該粉絲，但使用「娘砲」一詞，引來政治人物、性平單位的關注，惹的影迷們紛紛要求他道歉。（圖／sunnyboyyy Threads）
▲事後王陽明回覆並不是故意無視該粉絲，但使用「娘砲」一詞，引來政治人物、性平單位的關注，惹的影迷們紛紛要求他道歉。（圖／sunnyboyyy Threads）
十分寵粉的王陽明，私下也常在Threads上回覆粉絲們的留言，直爽的說話風格不僅是粉絲的最愛，也是他的特色之一。王陽明日前出席《角頭－大橋頭》首映會，熱情和現場粉絲自拍、聊天，不過有一名粉絲卻在Threads上PO出自己想與王陽明比愛心被拒絕的影片，並標記他寫下：「寶寶你真的很不浪漫！」看到貼文的王陽明則出面說明：「我不是不浪漫，只是不比娘砲動作，我也不用美機（肌）」解釋並不是故意針對該粉絲，但他回覆中所使用「娘砲」兩字相當不妥，不只引來政治人物、性平單位的關注，也惹得影迷們撻伐，紛紛要求他道歉。

「娘砲」事件遭媒體報導擴散後，王陽明又在貼文下回嗆其他粉絲：「不比娘砲動作也是我個人自由。」還狂酸認為言詞不妥的粉絲們：「不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂！」再次被炎上，氣得粉絲直呼：「超級沒素質，演了角頭而已真把自己當大哥嗎？」、「2024年了居然還有人用娘炮這個詞，好噁心」、「你媽、你老婆、你女兒不是娘？」、「娘炮這個詞本身就帶有汚辱的意思，污辱人是自由？」希望經紀公司能好好把關公眾人物的一言一行，避免造成不良影響。

▲沒有意識到錯誤的王陽明繼續嗆粉絲，搞得影迷們都忍不住發聲，希望經紀公司能好好把關公眾人物的一言一行。（圖／sunnyboyyy Threads）
▲沒有意識到錯誤的王陽明繼續嗆粉絲，搞得影迷們都忍不住發聲，希望經紀公司能好好把關公眾人物的一言一行。（圖／sunnyboyyy Threads）

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