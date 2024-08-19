王陽明拒比愛心反嗆：不比「娘砲」動作　歧視用詞被罵爆好感狂跌

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▲事後王陽明回覆並不是故意無視該粉絲，但使用「娘砲」一詞，引來政治人物、性平單位的關注，惹的影迷們紛紛要求他道歉。（圖／sunnyboyyy Threads）

▲沒有意識到錯誤的王陽明繼續嗆粉絲，搞得影迷們都忍不住發聲，希望經紀公司能好好把關公眾人物的一言一行。（圖／sunnyboyyy Threads）

演員王陽明早年出演電視劇《我可能不會愛你》與電影《角頭》走紅，近日為宣傳新片《角頭－大橋頭》走訪北中南展開電影首映會，沒想到在和粉絲互動的過程中拒絕了與粉絲一起比愛心的動作，該粉絲在社交平台上PO出片段後，王陽明回覆並不是故意無視該粉絲，而是不想比「娘砲」動作。此言一出不僅引起論壇熱議，粉絲也忍不住炎上，大罵王陽明到底有沒有接受過性平教育。今（19）日稍早王陽明又上Threads回嗆：「不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼，對，你們都超Man！」十分寵粉的王陽明，私下也常在Threads上回覆粉絲們的留言，直爽的說話風格不僅是粉絲的最愛，也是他的特色之一。王陽明日前出席《角頭－大橋頭》首映會，熱情和現場粉絲自拍、聊天，不過有一名粉絲卻在Threads上PO出自己想與王陽明比愛心被拒絕的影片，並標記他寫下：「寶寶你真的很不浪漫！」看到貼文的王陽明則出面說明：「我不是不浪漫，只是不比娘砲動作，我也不用美機（肌）」解釋並不是故意針對該粉絲，但他回覆中所使用「娘砲」兩字相當不妥，不只引來政治人物、性平單位的關注，也惹得影迷們撻伐，紛紛要求他道歉。「娘砲」事件遭媒體報導擴散後，王陽明又在貼文下回嗆其他粉絲：「不比娘砲動作也是我個人自由。」還狂酸認為言詞不妥的粉絲們：「不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂！」再次被炎上，氣得粉絲直呼：「超級沒素質，演了角頭而已真把自己當大哥嗎？」、「2024年了居然還有人用娘炮這個詞，好噁心」、「你媽、你老婆、你女兒不是娘？」、「娘炮這個詞本身就帶有汚辱的意思，污辱人是自由？」希望經紀公司能好好把關公眾人物的一言一行，避免造成不良影響。