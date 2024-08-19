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超可愛！7-11小杯精品「搭甜點30元」　全家買越南咖啡送保冷提袋

記者黃韻文／綜合報導

▲7-11首度推出小杯精品咖啡，搭配指定甜點半價開喝；全家則開賣越南咖啡拿鐵，買一杯就免費送保冷提袋。（圖／業者提供）
▲7-11首度推出小杯精品咖啡，搭配指定甜點半價開喝；全家則開賣越南咖啡拿鐵，買一杯就免費送保冷提袋。（圖／業者提供）
不用百元就能享受高級下午茶！7-11精品咖啡品牌「CITY PRIMA」自後（21）日起，將陸續在門市推出8oz（約240ml）小杯規格，小杯精品美式60元、小杯精品拿鐵70元，8月21日至9月3日搭配LADEARS、昂舒巴黎手工甜點，再享小杯精品咖啡半價優惠，等於每杯只要30元。

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搶攻600億烘焙商機，7-ELEVEN 在今年5月推出自有甜點品牌「LADEARS」， 8月21日起再開發新品「開心果達克瓦茲」（65元），可用半價加購小杯精品咖啡。另有北海道生乳捲＋小杯精品美式組合價89元，免花百元就能享受高級下午茶。

▲7-11自8月21日起開發新品「開心果達克瓦茲」（65元），可用半價加購小杯精品咖啡。（圖／業者提供）
▲7-11自8月21日起開發新品「開心果達克瓦茲」（65元），可用半價加購小杯精品咖啡。（圖／業者提供）
看好國人近年熱愛到越南旅遊，全家便利商店則主打越南美食風，8月21日起推出新品「G7越南咖啡拿鐵」（特大杯60元），與越南咖啡品牌G7 COFFEE聯名，使用當地必喝G7咖啡調製，打造出道地的越式咖啡。

8月21日至9月17日期間，買1杯越南咖啡拿鐵就免費送G7保冷提袋，此外，在門市買Let's Café全品項滿188元，加送1個變色冰杯。

▲全家開賣「G7越南咖啡拿鐵」，8月21日起買一杯就送G7保冷提袋。（圖／業者提供）
▲全家開賣「G7越南咖啡拿鐵」，特大杯售價60元，8月21日起買一杯就送G7保冷提袋。（圖／業者提供）

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