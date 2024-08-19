超可愛！7-11小杯精品「搭甜點30元」　全家買越南咖啡送保冷提袋

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▲7-11自8月21日起開發新品「開心果達克瓦茲」（65元），可用半價加購小杯精品咖啡。（圖／業者提供）

▲全家開賣「G7越南咖啡拿鐵」，特大杯售價60元，8月21日起買一杯就送G7保冷提袋。（圖／業者提供）

不用百元就能享受高級下午茶！7-11精品咖啡品牌「CITY PRIMA」自後（21）日起，搶攻600億烘焙商機，7-ELEVEN 在今年5月推出自有甜點品牌「LADEARS」， 8月21日起再開發新品「開心果達克瓦茲」（65元），可用半價加購小杯精品咖啡。，免花百元就能享受高級下午茶。看好國人近年熱愛到越南旅遊，全家便利商店則主打越南美食風，8月21日起推出新品「G7越南咖啡拿鐵」（特大杯60元），與越南咖啡品牌G7 COFFEE聯名，使用當地必喝G7咖啡調製，打造出道地的越式咖啡。