台南25年「山記魚仔店」無預警熄燈！現撈海鮮台式早午餐成絕響

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▲不少饕客都愛喝「山記魚仔店」的魚湯。（圖／翻攝自山記魚仔店FB）

▲「山記魚仔店」在Google上收穫破千則評論，平均4.1顆星。（圖／翻攝自Google評論）

又一人氣名店結束營業！台南中西區府前路「山記魚仔店」無預警熄燈，飄香25年的現撈海鮮台式早午餐成絕響；老闆山哥在個人臉書瀟灑寫道「謝謝大家 山記魚仔店劃上休止符了 拜拜!」引來不少饕客吶喊「太震驚了」、「太突然了吧！颱風天才去喝魚湯耶」。位於台南中西區府前路的人氣知名小吃「山記魚仔店」，主打每日現撈新鮮漁獲烹調的海鮮料理，尤以深海魚湯最受歡迎，從石斑魚吃到鱸魚都可以任選魚頭、下巴、嘴巴肉到魚肚，還有超多人點名鮭魚蒸飯，各式生魚片與手捲都是每桌必吃菜色；老饕還低調推薦辣味魚肝花膠。飄香25年的「山記魚仔店」，在Google上收穫破千則評論，平均4.1顆星。老闆山哥在個人臉書瀟灑寫道「謝謝大家 山記魚仔店劃上休止符了 拜拜!」，因山哥有自己的人生規劃，無預警已在昨日熄燈。事出突然，不少饕客聽聞都嚇了一跳，紛紛吶喊「太震驚了」、「太突然了吧！颱風天才去喝魚湯耶」，感嘆到台南必吃的台式早午餐味道成絕響。事實上，原本多在分享少見漁獲的老闆山哥，近日臉書可見「有人說人生就像是看一本書，總有下一頁但也有最終頁」、「匆匆25年就過了～無法所有都能牢記在心 但當中刻骨銘心的回憶是無法抹滅的」等話語。對饕客來說，山記魚仔店無預警劃上休止符，懷念的老店滋味又少一間。