德牧兜風完累癱！「含住英短貓」超奇葩睡姿爆紅　37萬人一看笑翻

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▲布塔竟含著貝拉的頭，還睡到流口水，貝拉即使被咬住，卻也沒有反抗，而是將就著也一起睡著。（圖／翻攝自IG@butta.bella）

國外一名飼主載著家中德國牧羊犬、英國短毛貓出門兜風，兩隻毛孩放風後累壞，在後座呼呼大睡，而飼主轉頭竟看到毛孩們超奇葩睡姿，只見德國牧羊犬張嘴含著英國短毛貓的頭，還睡到流口水，英國短毛貓則乖乖的跟著閉眼睡著，畫面曝光後立即爆紅，至今累積超過37.7萬次觀看數，眾人全笑喊：「應該是夢到好吃的了。」IG粉專「butta.bella」為主人幫家中德國牧羊犬布塔（Butta）、英國短毛貓貝拉（Bella）所創辦，目前累積2.4名粉絲，飼主也經常分享兩隻毛孩的萌樣。而一天飼主開車載著布塔、貝拉出門兜風時，1貓1狗久違放風玩到累瘋，回程在後座呼呼大睡。飼主原本聽到布塔的打呼聲，轉身想錄下畫面，沒想到竟看到超爆笑的景象，布塔竟含著貝拉的頭，還睡到流口水，貌似把貓哥哥的頭當成球球玩具，貝拉即使被咬住，卻也沒有反抗，而是將就著也一起睡著，讓飼主忍不住直呼，好脾氣的貝拉真是一隻天使貓貓。影片曝光後，迅速在網路上爆紅，累積超過37.7萬次觀看數，網友全笑翻直呼，「貓咪整顆頭都是口水了」、「是當成潔牙骨了嗎」、「應該是夢到好吃的了」、「貓：頭突然一股暖流」、「這兩隻一定感情很好」。