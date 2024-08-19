兒子被判死刑絕望寫遺書　呂雪鳳《無罪推定》演技虐哭觀眾

呂雪鳳在台語律政劇《無罪推定》中飾演黃鐙輝的母親，劇中黃鐙輝飾演的「明德」被判處死刑，抱著再也沒機會的心情寫下遺書，呂雪鳳收到兒子遺書時的表情，讓許多觀眾都看哭了，而在雁青（
蔡黃汝 飾）與人權律師正碩（莊凱勛 飾）、至謙（鍾承翰 飾）的努力下，為明德爭取釋憲成功，明德在母親堅持不懈的救援下，喚起了求生的意志。
社會議題引發討論 性別歧視一直存在
《無罪推定》自開播以來，以其緊張的劇情和深刻的社會議題，
引發了廣泛討論，尤其是關於女性在職場中面臨的性別歧視問題。 楊小黎強調，面對職場中的性別歧視應該正視這些感受而非逃避， 這樣才能推動社會進步；鍾承翰進一步指出：「 性別歧視是不可接受的。」在社會上應該人人平等、 以相同標準看待每個人。陳家逵也分享：「這是現代價值觀的衝突！ 」他在詮釋張品嘉這個角色時， 參考了現實生活中對女性持有歧視態度的長輩特質， 這個設定也進一步深化了劇情的社會意涵， 突顯出社會價值觀的對比。
怕再也沒機會！呂雪鳳收遺書逼哭觀眾
黃鐙輝飾演的楊明德在寫遺書時說到：「我怕我再不寫，
我就沒機會了。」這句話深刻揭示了角色對未來的迷茫與恐懼， 陷入極度絕望的他也指出：「如果不是金香媽媽不放棄， 明德早就放棄了。」飾演其母的呂雪鳳，則以強烈的情感， 表現出母親對兒子的期盼與無助，呂雪鳳透露在詮釋這段情節時，完全投入角色的心理狀態，隨著劇情發展， 她展現出當母親面對兒子困境時內心的矛盾與無奈，將角色的悲憤逐 步累積到爆發點，直到情感徹底崩潰， 這讓她能夠在最後一刻把握住角色的尊嚴， 並以真實的情感演出最具震撼力的一幕。
黃鐙輝父親癌末求助無門 楊小黎一度想退出演藝圈
當被問及過去的無力經歷時，黃鐙輝回憶起父親癌末時的無助，
他坦言：「人生中有許多事，即使再怎麼努力，也無法改變結局。」 就像他父親的病情，不管跑多少醫院、求多少宮廟，最後依然只能絕 望地接受這個無法挽回的結果， 這段經歷也讓他學會了不再糾結過去，而是更加珍惜當下， 把握每一刻的美好。
楊小黎分享其演藝生涯中的低潮期，她坦言曾一度想要退出演藝圈，
轉而從事幕後工作。然而，命運為她帶來了一個契機，她選擇不放棄，繼續努力提升自己， 並通過學習客家話贏得了一個重要角色，這段經歷也讓她更加堅信： 「只要肯付出努力，天助自助者！」楊小黎的這份堅持和信念， 也與她在《無罪推定》中飾演的角色田家瑩形成了完美的呼應， 展現了現實與戲劇之間的相互映照。
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《無罪推定》自開播以來，以其緊張的劇情和深刻的社會議題，
怕再也沒機會！呂雪鳳收遺書逼哭觀眾
黃鐙輝飾演的楊明德在寫遺書時說到：「我怕我再不寫，
黃鐙輝父親癌末求助無門 楊小黎一度想退出演藝圈
當被問及過去的無力經歷時，黃鐙輝回憶起父親癌末時的無助，
楊小黎分享其演藝生涯中的低潮期，她坦言曾一度想要退出演藝圈，