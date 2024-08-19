兒子被判死刑絕望寫遺書　呂雪鳳《無罪推定》演技虐哭觀眾

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▲呂雪鳳演活為了兒子著急的母親。（圖／華視提供）

▲蔡黃汝（右1）與楊小黎（左1）陪呂雪鳳（中間）到廟裡拜拜。（圖／華視提供）

▲黃鐙輝真實生活也遇過無助的狀態。（圖／華視提供）

呂雪鳳在台語律政劇《無罪推定》中飾演黃鐙輝的母親，劇中黃鐙輝飾演的「明德」被判處死刑，抱著再也沒機會的心情寫下遺書，呂雪鳳收到兒子遺書時的表情，讓許多觀眾都看哭了，而在雁青（蔡黃汝 飾）與人權律師正碩（莊凱勛 飾）、至謙（鍾承翰 飾）的努力下，為明德爭取釋憲成功，明德在母親堅持不懈的救援下，喚起了求生的意志。《無罪推定》自開播以來，以其緊張的劇情和深刻的社會議題，引發了廣泛討論，尤其是關於女性在職場中面臨的性別歧視問題。楊小黎強調，面對職場中的性別歧視應該正視這些感受而非逃避，這樣才能推動社會進步；鍾承翰進一步指出：「性別歧視是不可接受的。」在社會上應該人人平等、以相同標準看待每個人。陳家逵也分享：「這是現代價值觀的衝突！」他在詮釋張品嘉這個角色時，參考了現實生活中對女性持有歧視態度的長輩特質，這個設定也進一步深化了劇情的社會意涵，突顯出社會價值觀的對比。黃鐙輝飾演的楊明德在寫遺書時說到：「我怕我再不寫，我就沒機會了。」這句話深刻揭示了角色對未來的迷茫與恐懼，陷入極度絕望的他也指出：「如果不是金香媽媽不放棄，明德早就放棄了。」飾演其母的呂雪鳳，則以強烈的情感，表現出母親對兒子的期盼與無助，呂雪鳳透露在詮釋這段情節時，完全投入角色的心理狀態，隨著劇情發展，她展現出當母親面對兒子困境時內心的矛盾與無奈，將角色的悲憤逐步累積到爆發點，直到情感徹底崩潰，這讓她能夠在最後一刻把握住角色的尊嚴，並以真實的情感演出最具震撼力的一幕。當被問及過去的無力經歷時，黃鐙輝回憶起父親癌末時的無助，他坦言：「人生中有許多事，即使再怎麼努力，也無法改變結局。」就像他父親的病情，不管跑多少醫院、求多少宮廟，最後依然只能絕望地接受這個無法挽回的結果，這段經歷也讓他學會了不再糾結過去，而是更加珍惜當下，把握每一刻的美好。楊小黎分享其演藝生涯中的低潮期，她坦言曾一度想要退出演藝圈，轉而從事幕後工作。然而，命運為她帶來了一個契機，她選擇不放棄，繼續努力提升自己，並通過學習客家話贏得了一個重要角色，這段經歷也讓她更加堅信：「只要肯付出努力，天助自助者！」楊小黎的這份堅持和信念，也與她在《無罪推定》中飾演的角色田家瑩形成了完美的呼應，展現了現實與戲劇之間的相互映照。