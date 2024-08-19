李四川秀大巨蛋抓漏照　房市專家轟混蛋：還有臉貼文！

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北大巨蛋歷經風波於去年底開放使用，但每當下雨就傳出漏水狀況，對此台北市副市長李四川昨日貼出工程人員在大巨蛋外「抓漏」照，並稱相信大巨蛋距離演唱會不遠。對此房市專家Sway痛批「混蛋」，稱有怎樣的副市長就有怎樣的公共工程水準，工程出身的李四川卻監督出一個漏水蛋，還讓廠商慢慢修，「可悲阿！花納稅人的錢，是這樣花的！」對於李四川貼出工作人員為大巨蛋「抓漏」，並稱相信大巨蛋距離演唱會不遠。Sway痛批李四川有問題，如同買一個房子，建商中間還屢傳工安意外，而剛完工就一直漏水，丟臉丟到全世界，現在 遠雄正在修漏水，副市長居然還有臉貼這樣的文章，而不是重罰要求速速修復，還要講演唱會，「你只在告訴我們，你在官商勾結！」Sway說，正常的態度，應該是震怒加震怒（朱立倫就很愛震怒），不然就是槌桌大罵如柯文哲，怪不得遠雄就皮皮，有發生漏水就修，沒漏水就隨便，保固期一過就不關他的事，砲轟有怎樣副市長，就會有怎樣的公共工程水準，工程出身的李四川，照樣監督出一個漏水蛋，然後還讓廠商慢慢修。最後Sway表示可悲，納稅人的錢是這樣花的，等到演唱會一邊唱一邊漏水，「李四川還是會笑笑地在數納稅人給的鈔票 !」