房市警報！房貸利率最高衝4％　專家籲房東注意：買方市場恐降臨

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▲莊思敏表示，購屋水源倘若被掐斷，市場恐將出現反轉，長期下去，恐從賣方市場轉為買方市場。（圖／中信房屋提供）

房市拉警報！「不動產放貸比」水位升高，銀行不僅出現「房貸排隊潮」，利率也出現急速攀升，傳出一銀調升至最高4%消息，引起網友熱議後，緊急將最高%數撤離。中信房屋研展室副理莊思敏表示，行庫房貸升息，顯示採用「以價制量」方式抑制購買量，以目前投報率來看，想當房東的人，要當心投報率比利息還要低。根據金管會資料，截至今年6月，全體國銀房貸餘額10兆4,873億、半年大增5,004億，創史上同期最高，且多家行庫、民銀，已逼近《銀行法》72-2條「不動產放貸比」28%內部警戒水位。市場也同步傳出「房貸、土建融」難度急速攀升等消息。據了解，在市場傳出「房貸、土建融」難度急速攀升後，其中就包括房貸利率調升，昨傳出不少銀行房貸最高利率調升至3%以上，且一銀甚至調整為2.185~4%，引起不少網友熱議，不過，今日再查一銀官網，已抽取最高利率，僅剩2.185%起。莊思敏指出，全民瘋買房，導致銀行不動產放貸比飆升，而銀行調整放貸條件，主要還是反映「不動產放貸比」水位拉警報之事實，即使政府未出手打房，購屋族「無貸可用」，無論是自用、投資的購屋族，水源被掐斷後，交易量勢必急縮。他進一步說明，房市不離供需原則，當沒有購屋族無資金可貸款購屋，交易量自然縮減，原本的賣方市場，在買方人數急縮下，就會反轉為買方市場，反轉後，部分量大、超漲的區域，房價勢必出現修正。莊思敏還提到，一旦房貸利率普遍超過3%，對於投資族而言，即使可取得貸款，但炒作空間也將急速縮小，以目前大台北區域租金投報率普遍1.5~2.5%、中南部普遍2~4%來說，房貸利息甚至會變得比租金還要高，還要考量裝修、修繕、房屋稅等成本，現階段當房東投資，排除未來漲跌價因素，恐怕已不是最佳時機。她說，即使目前多數屋主仍對房市保持樂觀，但一線業務反饋實情，已開始出現買家追價意願低、保守等情況，成交率也大幅下滑，估計Q4交易量交出現明顯量縮，情況若持續，不排除房價出現鬆動的可能性，建議買家應以長期自住為主，且資金最好準備3~4成，避免違約情況發生。