《拳上2024》統神、蹦闆打真的！首波搖滾區票價3萬　10分鐘搶光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「亞洲統神」張嘉航和人氣網紅「蹦闆」將在12月21日《拳上2024》用拳頭解決恩怨。雙方體重差超過40公斤，這是一場「輕中量級對上超重量級」的對決。（圖／記者朱永強攝）

▲《拳上2024》確定在12月21日開打，主辦方表示贊助商、尋找場地、協調檔期等相關規劃都已在進行中。（圖／鍇睿國際提供）

《拳上2024》確定在12月21日開打！主秀將由「亞洲統神」張嘉航對戰知名網紅「蹦闆」呂育銓，主辦方鍇睿國際和臺灣格鬥運動公司想不到這兩位自帶流量的網紅關注量相當火熱，官方表示無論是台幣3萬元的「擂台首圈沙發席」，或是台幣2900元的「擂台平面地獄席」，都在10分鐘內被一掃而空。《拳上2024》8月19日中午12時開始首波售票，由於目前出場選手只有確定統神和蹦闆，舉辦地點尚未確認，，待更多資訊公開後，才會陸續釋出正常票券，票價與區域分別是：📍擂台首圈沙發席：原價4萬8000元、盲鳥票特價3萬元。📍擂台平面地獄席：原價5800元、盲鳥票特價2900元。《NOWnews》記者實際詢問《拳上2024》今（19）日的售票情況，主辦方表示，在12時售票系統開放後，，場地後續確認後，除了會立即公布外，也有機會加開前排座位。針對《拳上2024》場地、其餘選手名單，主辦方告知記者，在統神和蹦闆確定參戰後，包括贊助商、尋找場地、協調檔期等相關規劃都已在進行中，未來有任何新資訊除了透過官方粉專，也會以記者會的型態公布，12月21日前所有活動事前準備都會到位。