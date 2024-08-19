《拳上2024》統神、蹦闆打真的！首波搖滾區票價3萬　10分鐘搶光

《拳上2024》確定在12月21日開打！主秀將由「亞洲統神」張嘉航對戰知名網紅「蹦闆」呂育銓，主辦方鍇睿國際和臺灣格鬥運動公司今（19）日中午12時展開第一波「盲鳥票」的預售，想不到這兩位自帶流量的網紅關注量相當火熱，官方表示無論是台幣3萬元的「擂台首圈沙發席」，或是台幣2900元的「擂台平面地獄席」，都在10分鐘內被一掃而空。
《拳上2024》8月19日中午12時開始首波售票，由於目前出場選手只有確定統神和蹦闆，舉辦地點尚未確認，因此官方僅先提供限量預購的「盲鳥票」，皆是售完為止，待更多資訊公開後，才會陸續釋出正常票券，票價與區域分別是：
📍擂台首圈沙發席：原價4萬8000元、盲鳥票特價3萬元。
📍擂台平面地獄席：原價5800元、盲鳥票特價2900元。
《NOWnews》記者實際詢問《拳上2024》今（19）日的售票情況，主辦方表示，在12時售票系統開放後，10分鐘內所有第一波釋出的座位就已完售，不過由於場地尚未確認，因此官方暫時無法透露今天售出的座位數，場地後續確認後，除了會立即公布外，也有機會加開前排座位。
針對《拳上2024》場地、其餘選手名單，主辦方告知記者，在統神和蹦闆確定參戰後，包括贊助商、尋找場地、協調檔期等相關規劃都已在進行中，未來有任何新資訊除了透過官方粉專，也會以記者會的型態公布，12月21日前所有活動事前準備都會到位。
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📍擂台首圈沙發席：原價4萬8000元、盲鳥票特價3萬元。
📍擂台平面地獄席：原價5800元、盲鳥票特價2900元。
《NOWnews》記者實際詢問《拳上2024》今（19）日的售票情況，主辦方表示，在12時售票系統開放後，10分鐘內所有第一波釋出的座位就已完售，不過由於場地尚未確認，因此官方暫時無法透露今天售出的座位數，場地後續確認後，除了會立即公布外，也有機會加開前排座位。
針對《拳上2024》場地、其餘選手名單，主辦方告知記者，在統神和蹦闆確定參戰後，包括贊助商、尋找場地、協調檔期等相關規劃都已在進行中，未來有任何新資訊除了透過官方粉專，也會以記者會的型態公布，12月21日前所有活動事前準備都會到位。