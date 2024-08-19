堅持賀錦麗民調「只是虛高」　川普副手范斯：實際支持率已停滯

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美國民主黨本週一將在芝加哥舉行全國代表大會（DNC），超過數千名民主黨黨員代表將齊聚一堂，替民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）拉抬聲量造勢，不過近日將砲口對準賀錦麗民調的共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）就堅持表示，賀錦麗的民調支持率實際上已經趨於停滯，並質疑主流媒體民調的可靠性。范斯日前在與《福斯新聞》節目主持人布里姆（Shannon Bream）對談時，雙方針對民調表現進行了交鋒。范斯指出，賀錦麗過去數週的支持率出現短暫的甜蜜期，呈現領先高峰，但共和黨內數據發現其支持率已經有趨於平緩的跡象，而這也讓賀錦麗的競選團隊擔心這樣下去會對選情不利。不過翻閱民調結果可以發現，《華盛頓郵報》（Washington Post）與美國廣播公司（ABC）週日（18）的聯合民調顯示，賀錦麗在全國範圍內領先4至5個百分點，而哥倫比亞廣播公司新聞網╱輿觀（CBS News/YouGov）所發布的最新聯合民調則顯示，賀錦麗在全國支持度部分以51%領先川普的48%，同樣呈現了賀錦麗在全國支持度上仍舊超越川普的態勢。范斯對此則堅持表示，仍有民調結果顯示賀錦麗的支持率正在停滯，還主張部分民調結果曾出現「極不準確」的數據，質疑主流媒體的民調出現偏差，還強調共和黨不該過分仰賴這些數據，例如在川普競選的2016年、2020年選舉期間，選民們就曾被「假民調」削弱投票意願。他也堅稱川普目前仍處有利地位，表達對於競選結果的樂觀態度，稱就算民調處於劣勢，也相信最終會贏下美國總統大選。