獨／房貸排隊ing！1圖曝28家銀行搶貸現況　達人4建議：1招可插隊

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▲房市現況有不少小資族進場投資，王俐喬提醒，市場一旦翻轉後果難以想像，建議應再三評估自身債償能力。（圖／俐富股份有限公司提供）

房貸排隊潮湧現，怎麼貸才能爭取到好的條件？民營或公股怎麼選？俐富股份有限公司創辦人、貸款達人王俐喬接受《NOWnews》專訪指出，「目前銀行不動產放貸金流即將枯竭，購屋族除了想辦法搶貸，還可另闢蹊徑，但最關鍵的還是要做好理財規劃，避免自己違約、投資失利，賠了夫人又折兵。」王俐喬表示，受限銀行法72-2條限制，現在已有多間銀行需要排隊撥款，甚至調高利率，更糟糕的是，有銀行直接針對房貸喊卡，建議有房貸需求者，此時先不要慌，可透過以下四種方式排除障礙。與銀行進行溝通，並告知會同步購買其它商品，如「壽險或理財商品」，有機會獲得優先放貸的機會，不過，仍須留意相關商品亦有投資風險，。嘗試尋求當地「農漁會、合作社、中華郵政」等機構辦理，因為這幾間金融機構不會受到銀行法72-2條的影響，利率也尚未因為案件爆量進行調整。倘若一至三項方式都卡關，建議與賣方協調改「期約交易」，約定明年初再辦理貸款、交屋。王俐喬指出，投資勢必有風險，房市如是，一般投資理財，建議將月薪進行適當分配，如20%投資高風險、高報酬產品；30%投資可承擔一般風險型產品；50%穩定儲蓄，如房貸、存股、儲蓄型保單等。她提醒，台灣過去不少工程師都有借貸投資的情況，對於他們來說，高收入足以承擔市場翻轉的風險，但現階段較令人擔憂的是，不少一般小資族靠著借貸進入股市、房市，一旦市場翻轉後果難以想像，提醒民眾，在用借貸進行各類型投資前，都應再三審慎評估自身債償能力。