9月電影／韓哥《台北追緝令》激戰路克伊凡斯　桂綸鎂街頭狂飆車

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▲布蕾克萊芙莉（左）陷入三角戀習題，與布蘭登斯克勒納聯手主演《到我們為止》。（圖／索尼）

▲提姆波頓執導新作《陰間大法師》，「星期三」珍娜奧特嘉加入主演。（圖／華納兄弟）

▲《流氓驅魔師》改編自真人實事，郭書瑤（右）與宗子杰合力主演。（圖／威視）

▲《小孩不笨3》暌違18年經典回歸，中國大陸演員胡靜（右）化身擁有「各式升學攻略」的超強媽媽。（圖／華映）

▲桂綸鎂（右起）、路克伊凡斯在《台北追緝令》片中與童星楊明偉共同展開飛車逃亡。（圖／采昌）

9月院線電影精彩絕倫，《NOWnews今日新聞》精選以下5部夯片提供讀者參考！外語片力推布蕾克萊芙莉主演《到我們為止》、提姆波頓全新力作《陰間大法師》；華語片部分必看郭書瑤主演、真人真事改編《流氓驅魔師》，18年後經典回歸的《小孩不笨3》。在台北取景拍攝的盧貝松新作《台北追緝令》，將可以看到路克伊凡斯、桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬，在街頭飆車與搏鬥精彩動作演出。美國愛情片《到我們為止》改編自美國作家科琳胡佛的同名小說，由賈斯汀巴爾多尼執導，並搭檔男女主角布蘭登斯克勒納、「花邊教主」布蕾克萊芙莉（《死侍》萊恩雷諾斯妻子）主演。劇情描述，布蕾克萊芙莉飾演花店老闆莉莉布隆，初來到波士頓闖蕩的她，意外遇見神經外科醫生萊爾（賈斯汀巴爾多尼 飾演），一見鍾情的兩人迅速墜入愛河，正當她以為美好的人生終於要開始時，高中的初戀男友亞特拉斯（布蘭登斯克勒納 飾演）忽然又出現在她的生命中，她與萊爾之間的關係變得更加複雜，不得不做出選擇。鬼才導演提姆波頓的全新作品《陰間大法師》，集結麥可基頓、薇諾娜瑞德、凱薩琳奧哈拉、賈斯汀瑟魯斯、莫妮卡貝魯奇、威廉達佛、「星期三」珍娜奧特嘉主演。劇情描述：在發生一場意想不到的家庭悲劇後，迪茲家族的三代家人又回到冬河鎮的家中，麗迪亞（薇諾娜瑞德 飾演）仍受到陰間大法師的糾纏，她的女兒亞絲翠（珍娜奧特嘉 飾演）在閣樓發現神祕的小鎮模型，以及通往陰間的入口不小心被打開之後，麗迪亞的生活被搞得天翻地覆。亞洲驅魔大師真實人生故事改編的靈異驚悚懼作《流氓驅魔師》，由新加坡才女導演林雪燕編導，新生代男神宗子杰、郭書瑤攜手主演。劇情描述：「第一驅魔師」李元傑（宗子杰 飾）雖然天賦神力卻抗拒驅魔，不僅到處當神棍騙財，還喜歡在街頭與漂亮的阿嬌（郭書瑤 飾）鬥嘴打鬧。某日朋友的孩子遭邪靈附體，與一名靈異網紅Sora（林汐 飾）上門求助阿傑，Sora意外發現常在阿傑身邊打轉的阿嬌就是關鍵線索，所有恐怖中邪事件竟然互有關聯。新加坡導演梁志強自編自導自演電影《小孩不笨3》，暌違18年強勢回歸，由胡靜、周俞辰、江松恒、柳勝美主演。故事描述：升學大敵當前，媽媽文婷（胡靜 飾）展開「各式包贏」攻略，逼著兒子梓豪（周俞辰 飾）念書，所有魔鬼補習方法接踵而來，完全不理會孩子承受得了嗎？梓豪靠著死背活背讓成績明顯進步，引起校內一直以來的學霸Jayden（江松恒 飾）的媽媽Sophia（柳勝美 飾）的注意，展開一場校排第一名的爭奪戰。盧貝松監製暨編劇、黃嘉智執導《台北追緝令》，路克伊凡斯、桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬主演。故事描述：路克伊凡斯飾演的美國緝毒局探員，為了緝捕姜成鎬飾演的販毒集團首腦，選在週末時來到台北，卻意外與桂綸鎂飾演的頂級「車手」前女友重逢，上演一場發生在台灣的犯罪追逐與情愛糾葛情節。