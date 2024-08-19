東豐快速道路鋼筋傾倒　一移工慘死

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台中市東豐快速道路施工工地於今113年8月19日上午發生工安意外，一名外籍男性移工於橋樑基座作業時，因鋼筋突然傾倒而墜落地面，移工當場慘死於鋼筋堆中。包商及台中市勞工局勞動檢查處營造業科及東勢警分局正處理後續調查。今日上午8時55分許台中市警察局東勢分局石岡分駐所獲報稱於石岡區豐勢路九房巷東豐快速道路施工工地有職災案件，分局石岡所立即派員前往了解，經查係一名外籍移工疑似於橋樑基座作業時，基座上之鋼筋傾斜垂落至地面，移工受困於基座上，造成移工當場死亡。惟現場鋼筋重量甚鉅，現場等待大型吊車將鋼筋吊起，救出該名外籍移工時已無生命跡象。東勢分局除通報勞工局勞動檢查處營造業科檢視是否有工安疏失外，將製作相關卷宗報請臺中地方檢察署進行相驗。