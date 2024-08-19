陸客來不了？台商轉投資東南亞？台中機場8條中國航線僅存南京

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▲台中國際機場的國際航線多為短程，以東亞地區為主。（圖／立委何欣純提供，2024.08.19）

以往台中有「台商的故鄉」之稱，台中國際機場在疫情前有14條航線，疫後全力復航後僅達11條，中部地區民眾期盼恢復往日水準，交通部次長林國顯今語出驚人表示，台中機場的國際線已比疫前還多，但中國航線從原本的8條縮減成如今只剩1條南京航線，原因在台商產業的投資，已陸續由中國轉移到東南亞。交通部等單位今（19）日應民進黨台中市立委何欣純之邀，與多位地方議員視察台中國際機場旅客服務及交通配套設施。何欣純表示，目前是暑假旅遊旺季，她接獲不少旅客對機場服務與聯外交通的陳情，希望透過共同會勘進行改善。台中航空站主任張瑞澍表示，斥資新台幣9.8億元的航廈整建工程已於上個月完工，未來可望大幅擴充設施能量，包括新增3座空橋，年旅客容量目標達369萬人次，含國內線100萬人次、國際線269萬人次。目前台中機場有11條國際航線，比疫情前的14條還少，被問及何時恢復疫情前水準，林國顯表示，疫情前的14條國際航線，包括日本東京、沖繩、韓國首爾、釜山、越南河內、胡志明、香港、澳門、深圳、南京、昆明、廣州、梅州、無錫等，其中港澳中國航線就占了8條。林國顯說，台中機場目前的11條國際航線，日本從原本2條增為3條，越南2條增為5條，加上包機還有3條航線，其實較疫情前還多，中國線則大幅減少，只剩南京1條。他表示中部地區原本很多產業在中國投資，疫情期間陸續轉移到東南亞，因此航線布建的需求也有所調整，後續會視產業動態及航線的控制，繼續拓展。何欣純表示，台中機場在疫後布建的國際航線比疫情前多，值得肯定，但還可以再更多，請交通部、民航局與各航空公司攜手努力，爭取更多的國際航線，提供中台灣旅客便利出入境的國際機場。