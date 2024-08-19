林襄應援「暴力上圍」再現！球迷看傻：沒那麼瘦了　釣出本尊回應

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▲啦啦隊女神林襄今年（2024）轉隊到味全龍當「小龍女」，人氣依舊居高不下。（圖／林襄IG）

▲貼文直接釣出林襄本人回應：「嘿嘿，我很認真吃。」（圖／翻攝自threads）

啦啦隊女神林襄今年（2024）轉隊到味全龍當「小龍女」，人氣依舊居高不下，IG追蹤人數已經超過181萬粉絲，然而女神前陣子因為壓力太大，體重直線往下掉，她也無奈透露自己都正常吃飯，並沒有刻意減肥，日前有網友發現林襄在場邊應援時，身材有稍微豐腴一點，暴力的E罩杯上圍重出江湖，忍不住驚呼：「好像沒那麼瘦」，釣出女神本人回應。林襄在IG限時動態轉發球迷錄下她應援的片段，只見她充滿活力的跳著舞，豐滿上圍隨著節奏抖動，整個人看起來也沒有那麼骨瘦如柴，已經長出了一點肉，這段影片被轉到社群平台threads上，網友驚訝表示，林襄看起來已經沒有那麼瘦了，吸引超過2萬人朝聖按讚，然而也有網友曬出和林襄擊掌的畫面，感嘆：「剛剛近距離看到她還是好瘦。」不少網友紛紛直呼，「身材有點肉變更好看了，她之前太瘦，現在這樣反而剛剛好」、「之前真的太瘦了⋯終於有好一點了」、「希望她可以回到樂天時期的體態」、「雖然不是林襄的粉絲，但認真說稍微肉一點真的比較好看。」沒想到這篇貼文直接釣出林襄本人回應：「嘿嘿，我很認真吃。」林襄先前受訪時透露，對於自己怎麼都吃不胖感覺十分無奈：「會希望自己可以維持在一個重量，像這次寫真書《薰》，我覺得2年前的我就是體態最好的時候，所以都有努力吃，但真的還是效果有限。」如今林襄的體重終於慢慢回升，體態也變得更好看，粉絲們才能好好放下心來。