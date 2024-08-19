民主黨全代會眾星雲集　泰勒絲、碧昂絲是否替賀錦麗站台成亮點

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美國民主黨週一（8/19）開始將在芝加哥舉行為期4天的黨代表大會，屆時賀錦麗與副手華茲將正式確認為正副總統候選人，除了賀錦麗預計於22日的演說成為眾所期待的焦點外，外界更關注的是這場大會有哪些「大咖」出席捧場，尤其是美國流行樂天后碧昂絲和泰勒絲是否現身力挺賀錦麗也備受矚目。民主黨在芝加哥舉行全國代表大會（DNC）齊聚超過數千名民主黨黨員代表，包含現任總統拜登、幾位前任總統和前任第一夫人等政界重要人物預期都會登台致詞，替賀錦麗和華滋拉抬聲量。此外，民主黨全代會也會有多名好萊塢明星將到場參加並上台發言，消息人士更認為碧昂絲或泰勒絲很有可能也會出席。首先是泰勒絲（Taylor Swift），先前在她的IG貼文上就曾出現泰勒絲拿吉他站在舞台中央，右邊一位貌似正在揮手的人物背影，被網友認為很像賀錦麗，儘管已被認證只是伴奏歌手，但有不少歌迷仍認為這張照片就是泰勒絲表態將在美選支持賀錦麗的線索。曾在2020年的拜登賀錦麗競選陣營表達支持的泰勒絲，會於週二結束在倫敦的最後一場演出，時間安排是趕得上DNC大會亮相，泰勒絲的粉絲「Swifties」更已經動員組織「Swifties for Kamala」團體支持賀錦麗，預計會在全代會上登場。另外，長期支持民主黨的碧昂絲（Beyoncé）也被認為可能成為今年全代會的壓軸嘉賓，她不僅多次為該黨站台演出，在賀錦麗接棒拜登出面競選後，更親自授權賀錦麗使用其歌曲《自由》（Freedom）作為競選廣告主題曲。包含《CNN》、《國會山報》等美媒則指出，民主黨全代會向來眾星雲集，2008年提名歐巴馬（Barack Obama ）為候選人時，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、班艾佛列克（Ben Affleck）都曾現身，這次也預期會有藍調歌手約翰傳奇（John Legend）、HBO影集《副人之人》（Veep）同樣飾演女副總統的茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）等人現身支持。民主黨內除了拜登總統（Joe Biden）會現身致詞外，美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）等人也被認為會風光上台替賀錦麗拉票。