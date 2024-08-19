詭異瘜肉竟是「吸血八腳怪」！翁遊日遭蜱蟲寄生　專家曝解方

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▲蜱蟲主要棲息在有草的野外環境，又被稱為「八腳怪」，靠吸食血液維生，囓齒類及哺乳動物（如貓狗、人類）是其主要吸食對象。（圖／疾管署提供）

▲蜱蟲在吸血過程中傳染細菌病毒給人類，包括萊姆病、Q熱、兔熱病、發熱伴血小板減少綜合症等，致死率達17％。（圖／疾管署提供）

▲台灣的蜱蟲生活於山區，幼蜱身長僅1-2毫米，若吸附人體不僅沒有感覺，肉眼也不容易辨識，是叮咬人類主要的媒介。（示意圖／取自 Pixabay ）

▲若不幸遭蜱蟲叮咬，唯一有效的方式是利用鑷子夾除，鑷子經過簡單消毒後，盡可能往皮膚上夾住蜱蟲以緩慢穩定的方式慢慢拉。（圖／亞東醫院提供）

高雄一名60多歲吳姓老翁日前到日本旅遊，回國後發現左小腿長出一小塊黑色瘜肉，周邊皮膚有刺痛感，遂趕緊就醫，醫師用鑷子一夾，，其鋸齒狀倒鉤的口器插入皮膚，吸飽血液後，蟲體就會膨脹，後老翁經使用抗生素藥物治療，數日後傷口已癒合康復。每到夏季，各地蜱蟲生長旺季開始，有研究人員表示，暖冬和其他有利因素，都使今（2024）年的蜱蟲數量，相較於2023年持平或更多，而且越來越多新地區開始出現蜱蟲，帶來不少疾病。博田國際醫院皮膚科醫師郭怡彣表示，；蜱蟲一旦接觸宿主的身體，佈滿鋸齒狀倒鉤的口器會插入皮膚，同時分泌含有麻醉物質的唾液，減低吸食對象的疼痛感，並增加吸血成功率。蜱蟲叮咬一段時間後，皮膚會出現紅腫發炎的症狀，甚至，最常見且會傳播萊姆病的是「黑腳蜱」，雖然並非所有蜱蟲都帶有導致疾病的細菌，但專家估計，有約20%至30%的蜱蟲攜帶能引發萊姆病的細菌。因現今人畜接觸機會頻繁，提高民眾被叮咬感染的風險，蜱蟲是現今野外傳染疾病中極為危險的因子，，一名患者遭蜱蟲咬後出現典型發熱伴血小板減少綜合症，而其主治醫師在接觸患者後11天出現發燒症狀，經檢測發現兩人體內的病毒是同一基因。據疾管署資訊，不只國外有蜱蟲！，成蜱一般於每年2月開始出現，且生命週期分為三個階段：幼蜱、稚蜱、成蜱，每個階段都需要吸血維生，成蜱需要5-10天吸飽血液，幼蜱只需4-6天，但夏季氣候炎熱，若去戶外玩耍，盡量，因為蜱蟲通常會棲息在腳踝高度的植被上並將前爪高舉起來，等待抓住經過的寵物或人，建議民眾於野外活動時，，最常見的部位包括腰部、膝蓋後方、手指與腳趾之間、腋下、肚臍、脖子或髮際線周圍等，衣物也必須清洗與高溫烘烤；若不幸遭蜱蟲叮咬，專家說明：而是否能用酒精、凡士林等移除蟲體？美國CDC的建議，，鑷子經過簡單消毒後，，沒有鑷子可以適用手套或衣服包覆手指取代。若蜱蟲的鋸齒狀倒鉤口器不幸卡在皮膚裡，可以擦些消毒藥水，，避免造成皮膚更大傷害，先用肥皂沖洗叮咬處後立即就醫。