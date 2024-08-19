小時候都打「屁股針」！為何現在消失了　醫揭3主因：刺錯就糟了

施打預防針是多數人共同的童年回憶，例如左手臂上的「卡介苗」疤痕，更成為跨世代台灣人共同標誌。近期就有家長帶著4歲孩子施打水痘疫苗，結果發現醫師會打在手臂與大腿，卻沒有了記憶中打在屁股上的選項，忍不住好奇問醫師原因。對此，被問到的兒科醫師「傑登醫師」也詳細進行解惑了！
兒科醫師「傑登醫師」在粉專「傑足先登 傑登醫師」發文分享，近日一名4歲小朋友來施打水痘疫苗第2劑，當時醫師問小朋友「想打在手臂還是大腿？」此時一旁陪診的媽媽忍不住問，「我記得以前都打在屁股，為什麼現在都改成大腿或手臂呢？」
傑登醫師也說明，小時候常打的「屁股針」現在很少見了，主要因素有以下三種：
第一，「怕針頭刺中坐骨神經」，坐骨神經是人體直徑最粗的單根神經，主要支配大部分腿部的感覺和運動，而屁股剛好是它的必經路徑，一不小心刺錯，「造成神經受損可就糟了！」
第二，若選擇在屁股上打針，很可能會導致「屁股肌肉纖維化」，就是俗稱的「青蛙肢」。因為反覆的肌肉注射造成肌肉長期發炎，之後攣縮纖維化，導致無法併腿蹲下或活動受限，在過往很愛從屁股打退燒針的年代較常出現，現在大多用口服或塞劑就可解決，所以已經少很多案例。
第三點，「面子掛不住」，畢竟要把褲子脫下來對陌生人露出屁屁，不管對大人或小孩來說，都需要一些「恥力」，尤其是要大規模接種時，就更難達成了。
傑登醫師表示，現在為孩子接種疫苗或注射藥物時，除了固定注射在左手臂的卡介苗之外，都會優先選擇「大腿」或「手臂肌肉」。若是2歲以下的嬰幼兒，由於手臂的肌肉還不夠厚，通常會優先選擇在大腿前外側注射，但卡介苗除外；而2歲以上的孩子，因手臂有肉了，可選擇在非慣用手的上臂三角肌注射。
傑登醫師也分享自己個人習慣，若遇到2歲以上、又可以溝通的小孩，就讓孩子「自己選要打哪裡」，一方面是讓孩子練習自己做決定，而且小朋友面對「自己選的」通常也會比較勇敢面對。
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傑登醫師也說明，小時候常打的「屁股針」現在很少見了，主要因素有以下三種：
第一，「怕針頭刺中坐骨神經」，坐骨神經是人體直徑最粗的單根神經，主要支配大部分腿部的感覺和運動，而屁股剛好是它的必經路徑，一不小心刺錯，「造成神經受損可就糟了！」
第二，若選擇在屁股上打針，很可能會導致「屁股肌肉纖維化」，就是俗稱的「青蛙肢」。因為反覆的肌肉注射造成肌肉長期發炎，之後攣縮纖維化，導致無法併腿蹲下或活動受限，在過往很愛從屁股打退燒針的年代較常出現，現在大多用口服或塞劑就可解決，所以已經少很多案例。
第三點，「面子掛不住」，畢竟要把褲子脫下來對陌生人露出屁屁，不管對大人或小孩來說，都需要一些「恥力」，尤其是要大規模接種時，就更難達成了。
傑登醫師表示，現在為孩子接種疫苗或注射藥物時，除了固定注射在左手臂的卡介苗之外，都會優先選擇「大腿」或「手臂肌肉」。若是2歲以下的嬰幼兒，由於手臂的肌肉還不夠厚，通常會優先選擇在大腿前外側注射，但卡介苗除外；而2歲以上的孩子，因手臂有肉了，可選擇在非慣用手的上臂三角肌注射。
傑登醫師也分享自己個人習慣，若遇到2歲以上、又可以溝通的小孩，就讓孩子「自己選要打哪裡」，一方面是讓孩子練習自己做決定，而且小朋友面對「自己選的」通常也會比較勇敢面對。