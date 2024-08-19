開工咖啡優惠！7-11卡布奇諾、星巴克都買一送一　西雅圖拿鐵6元

小時候都打「屁股針」！為何現在消失了　醫揭3主因：刺錯就糟了

記者潘毅／綜合報導

▲近期就有家長帶著4歲孩子施打水痘疫苗，結果發現醫師會打在手臂與大腿，卻沒有了記憶中打在屁股上的選項，忍不住好奇問醫師原因。（示意圖／Pexels）
▲近期就有家長帶著4歲孩子施打水痘疫苗，結果發現醫師會打在手臂與大腿，卻沒有了記憶中打在屁股上的選項，忍不住好奇問醫師原因。（示意圖／Pexels）
施打預防針是多數人共同的童年回憶，例如左手臂上的「卡介苗」疤痕，更成為跨世代台灣人共同標誌。近期就有家長帶著4歲孩子施打水痘疫苗，結果發現醫師會打在手臂與大腿，卻沒有了記憶中打在屁股上的選項，忍不住好奇問醫師原因。對此，被問到的兒科醫師「傑登醫師」也詳細進行解惑了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
兒科醫師「傑登醫師」在粉專「傑足先登 傑登醫師」發文分享，近日一名4歲小朋友來施打水痘疫苗第2劑，當時醫師問小朋友「想打在手臂還是大腿？」此時一旁陪診的媽媽忍不住問，「我記得以前都打在屁股，為什麼現在都改成大腿或手臂呢？」

▲施打預防針是多數人共同的童年回憶，例如左手臂上的「卡介苗」疤痕，更成為跨世代台灣人共同標誌。（圖／翻攝維基百科）
▲施打預防針是多數人共同的童年回憶，例如左手臂上的「卡介苗」疤痕，更成為跨世代台灣人共同標誌。（圖／翻攝維基百科）
傑登醫師也說明，小時候常打的「屁股針」現在很少見了，主要因素有以下三種：

第一，「怕針頭刺中坐骨神經」，坐骨神經是人體直徑最粗的單根神經，主要支配大部分腿部的感覺和運動，而屁股剛好是它的必經路徑，一不小心刺錯，「造成神經受損可就糟了！」

第二，若選擇在屁股上打針，很可能會導致「屁股肌肉纖維化」，就是俗稱的「青蛙肢」。因為反覆的肌肉注射造成肌肉長期發炎，之後攣縮纖維化，導致無法併腿蹲下或活動受限，在過往很愛從屁股打退燒針的年代較常出現，現在大多用口服或塞劑就可解決，所以已經少很多案例。

第三點，「面子掛不住」，畢竟要把褲子脫下來對陌生人露出屁屁，不管對大人或小孩來說，都需要一些「恥力」，尤其是要大規模接種時，就更難達成了。

▲疾管署今（25）日公布1例高雄市8歲男童流感併發重症死亡個案，疫調結果出爐，個案去年未曾接種流感疫苗，所幸其所就讀的國小班級、課後班、補習班，目前無疑似發病個案，同住家人也無疑似症狀。（圖／翻攝自pixabay）
▲過去為了避免小朋友看到針頭害怕，一些醫師會從屁股幫忙施打藥劑。（圖／翻攝自pixabay）
傑登醫師表示，現在為孩子接種疫苗或注射藥物時，除了固定注射在左手臂的卡介苗之外，都會優先選擇「大腿」或「手臂肌肉」。若是2歲以下的嬰幼兒，由於手臂的肌肉還不夠厚，通常會優先選擇在大腿前外側注射，但卡介苗除外；而2歲以上的孩子，因手臂有肉了，可選擇在非慣用手的上臂三角肌注射。

傑登醫師也分享自己個人習慣，若遇到2歲以上、又可以溝通的小孩，就讓孩子「自己選要打哪裡」，一方面是讓孩子練習自己做決定，而且小朋友面對「自己選的」通常也會比較勇敢面對。

九族文化村玩水消暑！4男搭「水戰船」翻覆慘落水　園方回應了

2024第一輪「超級月亮」8/20現身！這時間快抬頭看：不用等中秋節

小黑貓卡國道險遭貨車輾到！好心男驚險神救援　歷劫歸來現況曝光

墾丁何時開始走下坡？《海角七號》曾救起觀光　形象重創關鍵曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生