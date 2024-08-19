菜貴到好難買！全聯「1蔬果」卻猛降30元　菜籃族嗨翻：終於來了

7月時凱米颱風挾帶大量雨勢，導致中南部縣市出現嚴重水災，各種蔬菜價格也因此飆漲，讓許多菜籃族婆媽相當苦惱。近期卻有民眾發現，知名連鎖賣場全聯的「牛番茄」價格出現下降趨勢，忍不住分享喜悅，也引發熱烈討論。
一位民眾在臉書「我愛全聯-好物老實說」分享，自己前往全聯買菜時，發現牛番茄的價格從之前的3顆80幾元降至49元，幾乎便宜快要一半，也讓她忍不住拍下照片分享：「終於等到恢復價格，需要番茄的快go啊！」
貼文一出，立刻吸引破千菜籃族興奮留言討論，「全聯這3天很多東西有額外優惠，超便宜，只能自己去現場看了」、「終於來了，昨天也買到3顆49的」、「希望其他蔬菜也能慢慢回復正常」、「終於等到菜價回來一點了」、「剛剛有去撿了一盒，看起來應該是不能久放，所以買一盒就好」。不過也有一部分人表示，家裡附近的賣場價格依舊還沒恢復。
此外，還有一部分行家分享傳統市場內的番茄價格：「台北有看到一斤79元」、「我家這裡市場看到一斤賣150元」、「3月份傳統市場還有買到一斤12-15，現在基本80起跳」。
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貼文一出，立刻吸引破千菜籃族興奮留言討論，「全聯這3天很多東西有額外優惠，超便宜，只能自己去現場看了」、「終於來了，昨天也買到3顆49的」、「希望其他蔬菜也能慢慢回復正常」、「終於等到菜價回來一點了」、「剛剛有去撿了一盒，看起來應該是不能久放，所以買一盒就好」。不過也有一部分人表示，家裡附近的賣場價格依舊還沒恢復。
此外，還有一部分行家分享傳統市場內的番茄價格：「台北有看到一斤79元」、「我家這裡市場看到一斤賣150元」、「3月份傳統市場還有買到一斤12-15，現在基本80起跳」。