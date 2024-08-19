獨／新青安害房貸拉警報？專家直指：「房市這兩把火」才是元凶！

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▲陳傑鳴表示，「政府調控市場機能失靈、人性的恐懼與貪欲」為點燃此次房市熱潮的真正兩把火。（圖／記者陳韋帆攝）

銀行「不動產放貸比」拉警報，新青安貸是元凶？全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問指出，「新青安是助燃房市投資的導火線之一，但主要還是『政府市場調控機能失靈、人性的恐懼與貪欲』導致，但目前銀行不動產放貸比拉警報，若政府不再大開後門，估計這波景氣循環將進入尾聲！」陳傑鳴表示，不少人認為新青安是造成此次房地利率攀升的主因，其實房貸利率攀升，只是反應銀行「不動產放貸比」拉警報，正確順序應當是，房市火熱→瘋狂購屋潮→「不動產放貸比」拉警報。他分析，房價不斷攀升下，2023年Q2~Q1房市交易量其實已有放緩跡象，然而，新青安貸在2023年8月推出，房市交易量自此不斷攀升，直到今年7月仍未見放緩跡象。事實上，這段時間新青安貸只是導火線之一，綜合來說，「政府調控市場機能失靈、人性的恐懼與貪欲」才是點燃此次房市熱潮的真正兩把火。房市部分，全球迅速升息時，央行半碼、半碼升息，或許有其它因素考量，不過也造成民眾實際物價感受快速攀升，且低利環境營造了房市抗通膨，今天不買、明天更貴的現象，況且薪資漲幅遠遠追不上房價，加深民眾對於購屋保老本慾望。其實資金失控，從股市也可觀察到，黃仁勳AI旋風襲台，營造台積電前景無限的美好想像，大舉資金進入股市，然而，財報明顯不如預期，超漲的2萬4千點如今進入修正期，對於房市衝擊多少仍須觀察。政府在2023年8月推出新青安貸，本意是幫助青年首購購屋，仲介業者趁勢大舉推銷，有意無意的舉動，讓不少民眾瘋狂入市，先是成屋，成屋A、B案(品項較好、容易出售的案子)賣完了，又開始轉入預售屋，談到銷售，最厲害的就是預售屋代銷業者，更是趁勢祭出「低總、低首付」等方案促銷，甚至以「排隊購屋」方式行銷，形成全民瘋買房的現象。已被帶動的買氣、業者的瘋狂促銷，不少本就有意購屋的房市小白也被引動，出現「今天不買、明天更貴」的想法，人性的恐懼與貪欲全部被利用無遺。陳傑鳴說，被上述兩把火點燃的房市，銀行湧入大量的房貸，加上建商瘋狂推案，也進行了大量融資，至於升息，不過是銀行28%「不動產放貸比」水位將滿的現象罷了。他推估，銀貸困難，下一步就是買氣縮減，政府只要不要再出奇招，估計這波房市榮景將在Q4逐漸進入尾聲，且買方驟減，極有可能從賣方市場反轉為買方市場，但如果時間拉長超過半年，在下一波交屋潮到來時，極有可能出現大量違約潮，引發另一波房市風暴。陳傑鳴建議，現階段尚未購屋者，如果手握現金充足，無房貸需求，可開始看屋，若資金有疑慮，可以先暫緩購屋計畫；至於已購屋，現在發現貸款卡彈者，若違約金不划算，盡速屋主或建商協商，暫緩交屋期限或改分期方式，盡速籌措資金。