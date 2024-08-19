AMD擬擴大AI系統布局與輝達競爭　以49億美元收購美商ZT Systems

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超微（AMD)今日宣布，將以49億美元戰略性收購伺服器製造商美商ZT Systems，外媒提到，AMD尋求擴大AI晶片和硬體產品組合，試圖與輝達展開競爭。根據路透報導，AMD這筆收購案，計劃以現金支付收購 ZT Systems 75%的股份，其餘股份以股票支付。截至第二季，該公司擁有 53.4 億美元現金和短期投資額度。報導提到，人工智慧的運算需將數千個晶片串聯在一起，以實現必要的數據處理能力。將大量晶片連接在一起意味著整個伺服器系統的組成變得越來越重要，這就是 AMD 收購 ZT Systems 的原因。AMD 執行長蘇姿丰強調，人工智慧系統是公司目前的首要戰略重點。ZT Systems的工程師加入，將使 AMD 能夠更快地測試並推出其最新的 AI 圖形處理器 (GPU)，以滿足微軟等雲端運算巨頭的需求。ZT Systems主要業務為設計並製造伺服器、伺服器機架，還有其他用於大型資料中心的基礎設施。高層預計這項收購案將於 2025 年上半年完成，並預計還需要 12 至 18 個月的時間來出售製造業務。