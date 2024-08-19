影／八大酷刑是真的！中市集體受虐結果出爐　烏日幼兒園停辦一年

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▲台中市議員張家銨等人，陪同多位家長開記者會控訴幼兒園不當對待。（資料畫面／記者顏幸如攝）

▲台中市議員張家銨等人，陪同多位家長開記者會控訴幼兒園不當對待。（資料畫面／記者顏幸如攝）

台中市烏日區道町森私立幼兒園，日前遭家長集體指控虐童，泣訴孩子在學校遭受膠帶綁手、貼嘴巴、關進小黑屋和廁所，威脅會有幽靈纏身等8大酷刑。台中市政府教育局今公布調查結果，涉案教保員確定涉及不當對待，重罰24萬元、4年內不得於教保服務機構任職；另6名教保員也疑涉不當對待幼生，教育局決定加重處分，勒令該園9月1日起停辦1年。該事件起因於一名小班女童家長發現孩子腿部瘀青，到幼兒園調監視器，竟看到教保員將小女生旁邊的小男生從座位上抓起、像陀螺一樣甩，因此撞到小女生，導致兩人都撞傷，一旁目睹的6個孩子，嚇得不敢說話。6名家長8月2日在市議員張家銨、江肇國、人本教育基金會主任曾芳苑及律師陪同下開記者會，教育局自7月29日起，6度率隊查辦，更調閱全園監視器擴大調查。台中市政府今（19）日晚間發出新聞稿，指出該名教保服務人員經「台中市教保服務機構不適任人員認定委員會」審議，認定不當管教及體罰多名幼生。不當行為包括手持鈴鼓敲打幼兒頭及背部等身體部位、用力拉扯幼兒床墊、突然強抱拖行幼兒身體與按壓頭部吃飯，以及將幼生關進廁所等行為具體且屬實，已違反《教保服務人員條例》第33條規定並屬情節重大，教育局除裁罰該教保員24萬元，更祭出「消極資格」管制，該員4年內不得於教保服務機構任職。另外，教育局除掌握法定14日內的監視錄影畫面，也全面擴大查訪100多名在園及離園幼生家長，經調閱全園各角落監視器後，更發現另有6名教保員疑涉不當對待幼生，教育局已立即啟動另案調查，積極辦理中，後續若查獲違法行為人，絕對予以嚴懲重罰；另針對幼兒園是否涉及包庇等情事，教育局也將徹查到底、依法嚴辦。教育局指出，該園未善盡督管職責，損害幼生權益情節重大，考量幼生就讀環境安全，決定加重裁處，勒令該園自9月1日起停辦1年，並依法公告教保服務機名稱及負責人姓名。針對停辦期間幼生安置問題，教育局已組成專案小組並提供專案電話，會全力提供安置轉介服務，教育局幼教科專線電話04-22289111轉54400。