2女衣衫不整打進老雪花齋　殊不知老店滿屋子都是練武奇才

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▲老雪花齋裡，連製餅師傅都是深藏不露的武林高手。（圖／讀者楊先生提供）

▲呂松吉壯年時常因一身武藝登上雜誌版面。（圖／呂松吉提供）

▲半世紀前的老雪花齋，創辦人呂水（中坐長者）與全體員工於中秋節合影。（圖／呂松吉提供）

▲呂弘仁背後的「無理由」是工作準則也是家訓。（圖／讀者楊先生提供）





▲有120年歷史的綠豆椪，白色餅皮層層薄如雪花，是老雪花齋的招牌產品。（圖／讀者楊先生提供）

2名越南籍女子昨晚在台中市豐原區當街互毆，一路拉扯追打衝進百年老店「老雪花齋」、打到躺在地上衣衫不整露半球，在地人笑她們真會選地方，「都打進隱藏武館了啊」！直到媒體今天詢問，老雪花齋的第2代老闆呂松吉才知此事。店員如此淡定，全因老雪花齋裡，從3代老闆到做月餅的師傅都身懷絕技，不時應邀與國際武術高手切磋，20幾年前知名電視劇「飛龍在天」裡的「忠義堂」，便是取名自呂松吉的師門。這兩名嫁到台灣的越籍女子，疑似先前積怨已深，昨晚一言不合當街開打，竟一路打進豐原老雪花齋店內，店員見兩女打得難分難捨，乾脆報警處理，但店員並沒將這場鬧劇告知第2代老闆呂松吉。80歲還在練鐵砂掌的呂松吉大有來頭，父親呂水於1900年創立雪花齋，之後餅舖一分為二；名店第2代的他自小體弱，阿水師身為南少林弟子，請師姪教幼子練武強身，竟調教出少林俗派忠義堂第8代掌門人，呂松吉和日本空手道高手武術交流時，徒手捏碎一整顆生馬鈴薯，自此揚名武林。呂家由哥哥接手中正路店面的雪花齋、老么呂松吉接棒附近原是工廠的老雪花齋，便把道館和宿舍設在餅舖裡，師徒們白天做餅，晚上一起練拳，誰是餅舖學徒、誰是道館徒弟早就分不清楚。呂松吉的兩個兒子跟著師兄們練武，從小便「打在一起」。因此，老雪花齋不僅百年餅店3代傳人都是練家子，連製餅師傅都深藏不露！近來老雪花齋忙著趕製綠豆椪，大師傅吳先生脫下廚師制服，另一身份是武術教練，拿手功夫是虎鷹拳，揉麵製餅的過程，像一場武術力與美的演出。呂弘仁透露，他從小和師傅們一起練拳，感情好得和兄弟一樣。呂松吉不僅是武林高手，琴棋書畫皆通，一雙手能以揚琴敲出高山流水優雅樂音，他說：「經過武術正統的訓練過程，無論做糕餅或做人做事，會有種忍耐心。」因此在工廠牆上寫下「無理由」3個大字，是工作準則也是家訓，他主張凡事唯心而已，「找出問題，而非找任何理由；在工作崗位，要把時刻心緒調整在最佳狀態。」