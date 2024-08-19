情侶走進北捷電話亭！女方「突跪下懺悔」　眾傻眼：裡面有監視器

現代人越來越忙碌，在戶外時若遇上工作突發狀況，都很需要一個私密空間來處理事情。就有業者看見商機，在台北捷運站推出「電話亭」個人包廂，沒想到卻有民眾目睹有小情侶進入後，女方「突跪下懺悔」，畫面也立刻在網路上瘋傳，更有過來人驚呼「裡面有監視器耶！」
近期有民眾在台北捷運西門站時，突然目睹有情侶檔進入「Happ. 小樹屋-電話亭」，結果女方隨即呈現跪下的姿勢，男方則手上拿著食物繼續品嘗，但模樣全透過半透明的門板，讓外面路人一覽無遺。
事實上，「Happ. 小樹屋-電話亭」是由好域集團所推出的服務，主要是提供給上班族一個專屬行動辦公室的空間，以時間計費，讓人線上開會、通話、休息片刻，裡面除了有固定桌板之外，還有高腳椅、插座以及WIFI，同時在裡面也可以飲水。此外，小樹屋也禁止攜帶寵物、吸菸、喧嘩、使用明火，同時禁止性愛、攜帶危險物品、賭博等違法行為。
過去小樹屋官方也曾發出公告，指出因為極少部分客人出現毀損空間設備、使用明火、吸菸等違反使用規範之行為，甚至在空間進行有違法之虞的活動，因此都會在小樹屋空間裝設監視攝影機，但「監視攝影機僅錄製影像，不會錄製現場音訊」，且攝影範圍以門口、主要動線為主，盡可能避開投影幕、白板的拍攝角度，避免收錄機敏資訊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，「Happ. 小樹屋-電話亭」是由好域集團所推出的服務，主要是提供給上班族一個專屬行動辦公室的空間，以時間計費，讓人線上開會、通話、休息片刻，裡面除了有固定桌板之外，還有高腳椅、插座以及WIFI，同時在裡面也可以飲水。此外，小樹屋也禁止攜帶寵物、吸菸、喧嘩、使用明火，同時禁止性愛、攜帶危險物品、賭博等違法行為。
過去小樹屋官方也曾發出公告，指出因為極少部分客人出現毀損空間設備、使用明火、吸菸等違反使用規範之行為，甚至在空間進行有違法之虞的活動，因此都會在小樹屋空間裝設監視攝影機，但「監視攝影機僅錄製影像，不會錄製現場音訊」，且攝影範圍以門口、主要動線為主，盡可能避開投影幕、白板的拍攝角度，避免收錄機敏資訊。