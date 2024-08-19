YTR多米多羅下戰帖！邀約呱吉戰《拳上》　本尊親回：是你我就打

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▲呱吉指出自己對統神戰蹦闆一事沒興趣，反而敲碗要統神與親哥國動對決。（圖／Threads）

▲多米多羅下戰帖，沒想到呱吉欣然同意。（圖／Threads）

▲過去呱吉曾直言多米多羅的影片內容不堪一擊，讓對方懷恨在心。（圖／多米多羅domidolo YouTube）

▲多米多羅曾為呱吉抨擊他一事拍片，表示自己做惡夢、吃不下飯，就連約會都想到被罵「不堪一擊」。（圖／多米多羅domidolo YouTube）

近期被熱烈討論的《拳上2024》近期由網紅蹦闆嗆聲統神一事拉開序幕，兩人將於12月21日站上擂台一較高下，沒想到近期YouTuber「多米多羅」也跳出來指名要與前台北市議員、網紅呱吉來場拳上，沒想到真的釣出呱吉本人表示：「如果是你我就打。」讓網友嗨翻。由於統神和蹦闆出戰拳上，引發熱議，今（19）日，網紅呱吉也在Threads上針對此事做出評價，指出：「我其實比較想看到統神和國動（統神的弟弟張葦航）上擂台，我想知道他們的矛盾和衝突會走向何方，但是對於統神和蹦闆之間的未來會變怎樣，我是還好。」跟網紅陳沂一樣，敲碗要統神和親哥來場對決。沒想到呱吉發文的舉動讓YouTuber多米多羅也出面下戰帖：「神跟蹦闆都要打了，呱吉什麼時候跟我打？這樣我贏了的時候就可以說：『之前説我影片不堪一擊，現在誰才不堪一擊啊？』」指出自己對先前呱吉曾犀利抨擊多米多羅的影片不堪一擊一事懷恨在心，這次決定要在擂台上拼個你死我活。沒想到呱吉本尊也在底下留言回覆：「之前很多人想找我打，我都不回應，如果是你我就打，我建議來一場浴場決戰，時間到響的不是鈴聲而是逼逼叫。」開酸對方並表態應戰，讓網友嗨翻。事實上，兩人的恩怨源自於2022年的走鐘獎，由於當時多米多羅並無入圍，呱吉也直言評論他的作品：「多米多羅是很『電波系』的創作者，創作的邏輯或者是方式，如果用很專業的角度去看的話，可能不堪一擊。」讓多米多羅大怒，拍片回嗆：「什麼不堪一擊？我哪裡不堪一擊？我那麼用心在想哏，我的影片明明就很棒！」如今事隔兩年，兩人終於要正面交鋒，也讓網友熱議，紛紛猜測誰會是贏家。