黃仁勳又來台灣了！黃爸爸財富密碼全抖出　欽點「10供應鏈」參展

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▲此次展覽是黃仁勳宣布強打智慧製造、機器人之後，首場以「AI in IA」為主題，聚焦AI技術如何製造產業鏈、提升競爭力和生產效率的國際展會。（圖／展覽主辦提供）

▲黃仁勳點名的43家台灣供應鏈，這次有多達10餘家參展，備受世界矚目。（圖／TVBS提供）

，今年預計有1200家廠商及4500個攤位展出，此國際智慧製造指標展會規模再創新高，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳計劃本周再度來台參加活動。此次展覽是黃仁勳宣布強打智慧製造、機器人之後，，黃仁勳也預告，更聰明、反應更快的人型機器人時代即將到來。其中，，備受世界矚目，包括「工業電腦與AI電腦零組件」的研華、華碩、凌華、麗臺、宸曜，「AI應用與系統整合」的台達電、廣運、所羅門、中光電，以及「機器手臂與協作機器人」的達明、微星、優傲等等，完整呈現輝達AI機器人的合作生態系。隨著AI技術發展，工廠設備與機器人逐漸具備「數據分析」及「自我學習」的能力，根據生產條件的改變，進行自我調整與優化，有望實現的高度自動化生產模式。此外，這次展覽主題除了工業自動化、機器人、智慧模具等，也涵蓋物流及物聯網、冷鏈科技、3D列印、雷射應用和流體傳動零組件等，展會現場將以示範及解說方式，呈現AI技術在未來產業的創新、突破應用，有興趣了解的企業和民眾不可錯過。