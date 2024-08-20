「英國比爾蓋茲」搭豪華遊艇遇暴雨！於義大利翻船下落不明

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▲一艘停靠在義大利西西里島海岸的豪華帆船週一（19）清晨因風雨翻覆沉沒，上頭載有包含英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）在內共22人。（圖／美聯社／達志影像）

英國科技業大亨、被譽為「英國比爾蓋茲」的林奇（Michael Lynch）週一（19）傳出在義大利西西里島（Sicily）落水失蹤，外媒指出當時包含林奇、林奇妻子與他們的律師等共22人搭乘豪華遊艇，卻遇上猛烈的風雨襲擊，船隻在當地時間凌晨五點翻覆沉沒，目前林奇妻子與其餘14人獲救，剩餘乘客1人死亡、包含林奇在內6人失蹤。這艘翻覆的船隻是長達56公尺長的豪華帆船「貝氏號」（Bayesian），根據《路透社》、《BBC》等外媒指出，貝氏號19日停靠義大利西西里島巴勒莫市外海時遇上惡劣天氣而翻覆，船上人員包含10名工作人員與12名乘客，目前包括一名1歲嬰兒在內共15人獲救，至於失蹤者的國籍包括英國、美國與加拿大。其中現年59歲的英國企業家、科技業大亨林奇（Michael Lynch）本人下落不明，同樣在船上的妻子安琪拉（Angela Bacares）則已被救起。林奇是科技圈內知名企業家，有「英國比爾蓋茲」之名，他在2011年把軟體公司「Autonomy」以110億美元出售給HP（惠普）後，遭指控誇大公司估值、哄抬價格欺詐因而官司纏身，惠普在收購Autonomy一年後即宣布價值減記達88億美元。林奇因這起官司被引渡至美國出庭受審長達三個月，直到今年6月才剛獲舊金山法院宣判無罪。