市場關注美國降息動態！美股主要指數全收紅　標普、那指連8漲

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），週五將在傑克霍爾（Jackson Hole）的全球央行年會上發表演說，投資人普遍預計他將釋出降息訊號，影響美股19日利好表現，道指連續第5天上漲，標指、那指則是8連升，本週可說是市場密切關注聯準會動態的一週。綜合《CNBC》等外媒報導，8月伊始，一連串令人失望的數據，加劇了人們對經濟衰退以及聯準會降息是否「為時已晚」的擔憂，引發了全球拋售潮，並推動標普500指數在8月5日創下2022年以來最糟糕的一天。然而，上週的新數據似乎平息了市場焦慮、重新提振了美國經濟能實現「軟著陸」的契機，除了沃爾瑪（Walmart）的強勁盈利之外，投資者還看到了有關零售銷售、首次申請失業救濟人數的良好跡象。隨著聯準會降息的希望越來越大，投資人高度關注聯準會主席鮑爾週五在懷俄明州傑克霍爾的演說。19日收盤，美股道瓊指數上漲236.77點，或0.58%，收40896.53點；那斯達克指數上漲245.05點，或1.39%，收17876.77點；標普500指數上漲54點，或0.97%，收5608.25點；費城半導體指數上漲96.32點，或1.86%，收5266.57點。不過，瑞銀私人財富管理（UBS Private Wealth Management）董事總經理馬庫斯（Greg Marcus）也提醒，儘管市場幾乎已完全從月初的擔憂情緒恢復過來，但預計今年剩餘時間，波動性將保持在高位：「雖然總體仍然看漲，但看不到市場直線上漲，經濟正在放緩，未來幾個月可能會出現相互矛盾的經濟數據，將使這場有關衰退的辯論繼續下去。」