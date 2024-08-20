7-11卡布奇諾、美式買一送一！咖啡可寄杯快衝　全家紅茶牛乳半價

超商咖啡、茶飲又有好康優惠！7-11除了APP有6杯188元寄杯優惠，在「LINE禮物」平台還有卡布奇諾、精品美式買一送一的電子票券，除了送禮也能自用，等於是另類線上寄杯。全家便利商店在APP祭出紅茶牛乳買一送一優惠券，並上架仙女紅茶29元、醇奶茶39元寄杯好康。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
📍門市｜8月7日至8月20日
◾珍珠椰果四季春青茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾優格好多青茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾青梅冰茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
🟡全家便利商店
APP首頁「優惠趣」專區，可領取限量好康優惠券，本周主打是老賴茶棧太后紅茶牛乳、光泉堅果風味植物蛋白飲買一送一，限量票券領完為止，可兌換至8月25日。
📍APP優惠趣｜限量領完為止
◾老賴茶棧太后紅茶牛乳買1送1，原價38元、平均特價19元
◾光泉堅果風味植物蛋白飲買1送1，原價39元、平均特價20元
📍APP｜8月20日10:00至8月22日
◾仙女紅茶特價29元，7.3折（原價40元）
◾仙女醇奶茶39元，7.1折（原價55元）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）
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