馬斯克求職成功？川普稱勝選就給他工作　但擬取消電動車稅收抵免

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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當地時間週一表示，如果他在11月的大選擊敗賀錦麗（Kamala Harris），將提供特斯拉、SpaceX首席執行長馬斯克（Elon Musk）政府職位或顧問角色，不過也透露他考慮取消某些新型電動車7500美元的稅收抵免。根據《CNBC》、《路透社》報導，川普是在賓州約克（York, Pennsylvania）舉行競選活動後，對媒體做出如上表態，聲稱：「如果馬斯克願意的話，他將可選擇擔任這樣的職位。」不過，川普同時也指出，稅收抵免和優惠通常「不是好事」，有在考慮取消某些新型電動車7500美元的稅收抵免，而這有可能會影響特斯拉的業務，畢竟該公司主要就是銷售電動車。自從川普險些於7月份被暗殺後，馬斯克就公開表達了對川普的支持。2人還在上週於X平台進行了專訪談話，吸引大量觀眾收看線上直播。然而，直播一開始就因「技術問題」延遲，馬斯克聲稱遭到大規模網路攻擊，還讓賀錦麗陣營逮到機會，雙雙嘲諷2人。