烏克蘭聲稱控制1250平方公里敵土　俄羅斯：現階段拒絕和談

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俄羅斯19日排除與烏克蘭進行任何和談的可能性，儘管基輔聲稱對俄羅斯領土的反攻取得新進展，向克里姆林宮持續施壓。在俄羅斯入侵烏克蘭的2年半後，基輔6日出乎意料地派出軍隊和戰車發動跨境反攻，並聲稱幾乎每天都取得新進展。這場自從二戰以來對俄羅斯領土的最大規模攻擊已經令俄國不安，烏軍並已挺進俄羅斯的庫斯克(Kursk)地區。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)19日表示，烏克蘭至今已掌控超過1,250平方公里的俄羅斯領土、以及92個聚落。澤倫斯基說，烏克蘭正在達成目標。烏克蘭官員先前表示，這些目標包括牽制俄軍、在俄羅斯領土設立一個「緩衝區」、以及尋求在「公平」條件下結束這場戰爭。澤倫斯基在向烏克蘭的大使們發表談話時，呼籲盟邦允許他們使用遠程武器深入打擊俄羅斯境內、並制止俄軍在烏東推進。他表示，只待盟友的一個決定他們就能阻止俄軍在前線的推進，那就是遠程攻擊的能力。澤倫斯基指出，延遲將會支持俄羅斯在烏東頓內茨克(Donetsk)地區的進攻。他並補充說，如果烏克蘭能使用更強大的武器保護「邊界地區的公民」，就不需要入侵庫斯克。澤倫斯基也證實，他在進攻庫斯克之前並未通知盟友，聲稱他們將會反對。澤倫斯基並敦促外交官員在今年籌辦第二次和平峰會，「我們必須竭盡全力迫使俄國，並聯手我們的夥伴一同實現和平」。但克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)說，基輔的入侵已將和談推離的更遠。他表示，「在當前階段，考慮到這起越軌事件，我們不會進行談判」。鄂夏柯夫稱現在進入談判進程「完全不適當」，而進一步會談則「取決於戰場情勢，包括在庫斯克地區」。更多中央廣播電臺新聞