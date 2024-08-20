賀錦麗擬提高企業稅率至28%！川普狂批：經濟破壞者將摧毀美國

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美國民主黨全國代表大會，當地時間19日開始，一連4天在芝加哥舉行，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）預計將在會上正式接受總統候選人提名並發表演說。有外媒指出，賀錦麗有意將企業稅率由目前的21%提高至28%，聲稱這是對財政負責的方式，「可以把錢放回勞工的口袋，確保億萬富翁和大企業支付他們應付的數額。」綜合《NBC》等外媒報導，賀錦麗的競選團隊表示，如果賀錦麗在11月的大選擊敗川普（Donald Trump），上任後將推動提升企業稅率至28%，但不會向年收入40萬美元或以下的人民提高徵稅：「作為總統，賀錦麗將致力於為中產階級創造機會，以促進他們的經濟安全、穩定和尊嚴。」報導指出，如果該政策得到實施，將為政府多籌得數千億美元的資金，這項政策還將撤銷川普於2017年簽署的一項立法，即把企業稅率從35%削減至21%。賀錦麗的做法明顯與川普背道而馳，共和黨幾乎肯定會反對這項28%的企業稅率，這意味著賀錦麗所代表的民主黨，可能需要控制參眾兩院，才能在國會通過法案。川普當地時間週一繼續在關鍵搖擺州-賓州拉票，並於一間工廠發表演說，批評賀錦麗的經濟政策，形容她是經濟破壞者，還說如果賀錦麗當選，將會摧毀美國。川普又批評賀錦麗將是拜登政策的延續，指控正是這些政策導致了通貨膨脹，承諾在新的共和黨政府領導下，將出現「爆炸性的經濟成長、巨大的繁榮盛景」。