輕颱雲雀北上不侵台！「西南風」通過台灣　吳德榮：慎防劇烈天氣

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▲西南季風仍通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，各地應慎防雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣。（圖／記者葉政勳攝）

第9號輕颱「雲雀」雖於已生成，但氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，但有可能減弱為熱帶低壓，且路徑對台灣無造成影響。但西南季風通過台灣，各地仍需嚴防局部大雷雨以及劇烈天氣。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日凌晨2時衛星雲圖顯示，受到強垂直風切影響，「雲雀」高低層分離，強對流在低層環流中心的南南東方。根據中央氣象署今日凌晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「雲雀」偏北向朝鮮半島前進，途中海溫漸降，垂直風切強，不排除半途減弱為熱帶低壓的機率，對台灣無造成影響。然而最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，雖然今日大低壓環流，隨著輕颱「雲雀」北上，而逐漸解消；但西南季風仍通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，各地應慎防雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣。今日清晨各地有局部零星降雨，南部較為明顯，截至4時54分，各地區平地最低氣溫約在23至25度左右，今日各地區氣溫為北部25至36度，中部24至34度，南部23至34度，東部23至35度。至於未來天氣，最新模式模擬顯示，明日至週五太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，需防曬、防中暑；明日近山區午後偶有局部短暫雷陣雨，部分平地受影響；週四、五山區午後偶有局部短暫雷陣雨。週六至下週一太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，但水氣逐漸增多，午後局部雷陣雨在近山區發展，有擴展至部分平地的趨勢。