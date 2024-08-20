楊植斗質疑奧運轉播「空手套白狼」！愛爾達火大開告：話不能亂說

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▲國民黨台北市議員楊植斗爆料，愛爾達聲稱花了5億元買下奧運轉播權，實際上是接受中華電信及體育資補助，愛爾達完全沒有花費半毛錢。（圖／取自楊植斗臉書）

楊植斗要被愛爾達開告！國民黨台北市議員楊植斗昨（19）日下午在臉書爆料，指出愛爾達聲稱花了5億元買下奧運轉播權，實際上是接受中華電信及體育署補助，愛爾達完全沒有花費半毛錢，竟還敢向公視、華視收取授權金，根本是空手套白狼。楊植斗19日下午在臉書以「愛爾達空手套白狼，中華電信甘願當冤大頭」提出議題，他表示前陣子在吵奧運轉播，立委葉元之開記者會希望政府出資買下轉播權，讓全民都能觀看體育賽事，而花了5億買下轉播權的愛爾達貼出5點聲明反駁，他認為舉是「集權丶非民主國家」作法。楊植斗表示，就成本考量而言，愛爾達花了那麼多錢，當然不願意給民眾看免費的，但其實，愛爾達不但沒花錢，還賺了一大票，楊植斗表示，他將前往北檢告發中華電信郭水義董事長特別背信罪，並搜集資料，告發前交通部長李孟諺瀆職，此舉也引發愛爾達不滿。愛爾達深夜回應，體育轉播不是四年一次，愛爾達深耕體育轉播產業20多年，歷經多年努力，在全體同仁、平台夥伴的打拼，以及志同道合朋友、用戶們的支持下，終於走向資本市場的正向循環之路。愛爾達說，奧運轉播，不會只有表面上的「權利金」議題，更多被看不見的是，相關支出的費用。從國際訊號訂閱費用、國際訊號傳輸費用、節目製作的相關費用、相關人力的培訓費用、硬體設備的維運費用、平台串流的維運費用、到行銷宣傳的費用。愛爾達最後烙下狠話：「敬告楊植斗先生，在關心頭部安全的同時，記得話不能亂講。」，看來奧運轉播事件可能還有得吵。