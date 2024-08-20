柯文哲、黃珊珊4月就知2千萬帳兜不攏　議員怒斥「竟扯瞞天大謊」

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案延燒，週刊今（20）日爆料，監察院早在今年4月就發現柯陣營政治獻金有2千萬帳務兜不攏，要求更正；意即柯文哲跟時任競總總幹事黃珊珊當時早就知情，後續是「喬帳」不成才鬧出灌帳風波。對此，台北市議員簡舒培痛批，柯文哲、黃珊珊把責任推給會計師端木正，如今被揪出他聲稱不知情根本都是「瞞天大謊」。《鏡週刊》今天封面故事報導指出，柯文哲政治獻金早在今年4月就被查出2千萬元帳目不平，柯陣營接獲通知後，會計師端木正才著手調整帳務，衍生後續灌帳給尼奧跟時樂宮的風波。也就是說，柯文哲跟黃珊珊應該早在4月就很清楚帳務有問題，而非日前他們所說的毫不知情。對此，民進黨台北市議員簡舒培接受資深媒體人黃暐瀚《嗆新聞》廣播節目專訪時，也痛批柯文哲跟黃珊珊扯了「瞞天大謊」被抓包，照週刊報導來看，「這整個帳真的是亂成一大團，而且還公然說謊！」而時任競總總幹事、副總幹事黃珊珊跟陳智菡，今天下午2時也會再次召開記者會說明查帳進度，黨中評會也預計下午開會，民眾黨如何處置黃珊珊等人？將是各界關心的焦點。